Börse für KMU in Wien startet mit Tiroler Firma

Von Stefan Eckerieder

Wien, Innsbruck – Kleine und mittlere Unternehmen hatten es in der Vergangenheit an der Wiener Börse schwer. Für sie gab es nur die Möglichkeit, Namensaktien auszugeben, eine Börsenotierung war nicht möglich. Das hat sich gestern geändert. Mit insgesamt acht Unternehmen hat die Wiener Börse das Marktsegment „direct market plus“ gestartet, das sich an KMU und Jungunternehmer richtet. Mit der Wolftank-Adisa Holding AG ist nun auch ein Tiroler Unternehmen an der Börse in Wien vertreten.

„Wir erwarten uns Hilfe bei der Internationalisierung und für notwendige Investitionen in die Digitalisierung“, erklärt Wolftank-Adisa-Chef Peter M. Werth den Börsegang gegenüber der TT. Das Innsbrucker Unternehmen ist die Muttergesellschaft einer internationalen Unternehmensgruppe, die auf die Überwachung und Sanierung von Tankanlagen sowie die Reinigung von verschmutzten Böden und Grundwasser spezialisiert ist.

Vor allem in China, Afrika und Russland sei das Geschäft zuletzt stark gewachsen, sagte Werth. Mit seinen rund 150 Mitarbeitern will das Unternehmen heuer die Umsatzschallmauer von 50 Millionen Euro durchbrechen.

Gut eine Million Aktien wurden zum Handel zugelassen. Der Referenzwert je Aktie wurde mit 28 Euro festgelegt.

Mit der Einführung des neuen Segments will die Wiener Börse erreichen, dass sich mehr österreichische Unternehmen über den Kapitalmarkt finanzieren.

Dafür gelten für die am „direct market plus“ notierten Unternehmen weniger strenge Regeln. Unter anderem kann man sich die Kosten für einen Börsenprospekt sparen.

Das neue Segment löst den „mid market“ ab, von dem die Athos Immobilien AG, DWGH Deutsche Werte Holding, Hutter & Schrantz Stahlbau AG und Sanochemia Pharmazeutika in den „direct market plus“ wechselten. Neu am Wiener Börseparkett sind neben der Wolftank-Adisa, das Investorennetzwerk startup300, der deutsche Immobilienentwickler Eyemaxx Real Estate AG und der Hochbau-Verschalungsspezialist VST Building Technologie AG. Jedoch werden von den Neuen nur die Papiere der startup300 fortlaufend gehandelt.

Ermöglicht wurde das KMU-Segment durch eine Novellierung des Aktiengesetzes im Oktober 2018, das es österreichischen KMU ermöglicht, an die Börse zu gehen.

Für den Chef der Wiener Börse, Christoph Boschan, sind die acht Unternehmen erst der Anfang. „Eine Handvoll weiterer Kandidaten“ für das neue Segment stehe bereits in den Startlöchern.