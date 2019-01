Brenner Outlet: Rekord nach Verkauf

Brenner, Innsbruck – Im März vorigen Jahres war das Outlet Center am Brenner von den Haupteigentümern Nick und Klaus Huter sowie den weiteren kleineren Gesellschaftern (einzig die Pema-Gruppe behielt ihr ein Prozent) an den Immobilien-Investor Invesco Real Estate verkauft worden. Der US-Riese hat ein globales Anlagevermögen von über 55 Milliarden Euro und allein in Europa 150 große Handels- und Gewerbeimmobilien.

„Wir fahren unseren erfolgreichen Kurs ebenso stabil wie vorher weiter“, sagt Center-Manager Maximilian Wild. Die Eigentümer-Entscheidungen würden jetzt in München getroffen. Invesco Real Estate wolle jedenfalls langfristig bleiben, so Wild.

Im Vorjahr hat das im Jahr 2007 eröffnete und dann auf 16.000 Quadratmeter schrittweise ausgebaute Outlet Center neue Rekordzahlen erreicht: Die Besucherzahl sei um 5 Prozent auf knapp 2 Millionen gestiegen, der Umsatz um 14 Prozent auf 72 Mio. Euro, sagt Wild. Im Jahr 2012 habe man erst 35 Shops und einen Umsatz von 21 Mio. Euro gehabt.

Mit derzeit 70 Shops sei man voll ausgelastet, trotz der Vollvermietung wolle man aber weitere starke Marken ins Center holen. Geplant seien in den nächsten Jahren etliche „Optimierungen“, sprich auch Verkleinerungen einiger Geschäfte, um weiteren Platz für sieben bis acht zusätzliche internationale Mieter zu bekommen. Nicht ausgeschlossen sei, dass man auf lange Sicht das Center am Brenner weiter ausbaut, sagt Wild.

Das Outlet Center Brenner sei 363 Tage (außer am 25. Dezember und 1. Jänner) offen, internationale Top-Marken-Hersteller würden ihre Produkte im Direktverkauf deutlich billiger anbieten. Die nächsten Outlet Center gebe es erst in Salzburg, Ingolstadt, Mantua und Landquart in der Nähe von St. Moritz.

Insgesamt arbeiten im Center 400 Beschäftigte, davon gut zwei Drittel aus Südtirol und ein knappes Drittel aus Nordtirol. Die Nord- und Südtiroler stellen laut Wild insgesamt 30 Prozent der Besucher, 70 Prozent seien Touristen, allein 50 Prozent aus Deutschland.

Ein großes Ärgernis und Auslöser für zahlreiche Beschwerden für viele Kunden sei die noch immer fehlende Beschilderung an der Autobahn, wo man zum Outlet Center ausfahren kann. Mit bisherigen Ansuchen sei man bei der Asfinag und auch auf italienischer Seite abgeblitzt. Hier gehe es auch um die Verkehrssicherheit und den Umweltschutz, weil viele Kunden große Umwege fahren würden. „Wir wollen, dass wir mit unseren zwei Mio. Besuchern von der Asfinag bei der Beschilderung nicht anders behandelt werden wie viele andere von Touristen frequentierte Unternehmen von Kufstein bis zum Arlberg“, so Wild mit Hinweis etwa auf die Kristallwelten oder den Aqua Dome. (va)