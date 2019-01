ÖBB investieren in Tirol 415 Millionen Euro

Von Nikolaus Paumgartten

Hall, Innsbruck – Es ist ein Streckennetz mit einer Länge von 459 Kilometern, das die Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) in Tirol betreiben. Dazu kommen noch 96 Bahnhöfe und Haltestellen – Infrastruktur, die nicht nur erhalten, sondern regelmäßig auf den neuesten Stand gebracht und außerdem ausgebaut werden will.

„Vor uns liegt ein anspruchsvolles Jahr mit vielen Baustellen“, sagt ÖBB-Infrastruktur-Regionalleiter Christian Wieser mit Blick auf sein Arbeitsprogramm für 2019. Kundinnen und Kunden müssten sich daher auch auf einige Streckensperren und damit verbundene Unannehmlichkeiten einstellen (siehe Kasten rechts). Vorrangiges Ziel sei es, bestehende Infrastruktur zu erneuern sowie das Angebot zu verbessern. „Das System Schiene soll bestmöglich zur Verfügung stehen“, erklärt Christian Wieser.

In Summe investieren die ÖBB in Tirol heuer 415 Millionen Euro. Der Löwenanteil – nämlich 269 Millionen Euro – fließt in das Großprojekt Brenner-Nordzulauf des Brennerbasistunnels. Während die ÖBB 27 Millionen Euro für klassische Instandhaltungsmaßnahmen wie Inspektion und Wartung, Entstörung und Winterdienst ausgeben, beträgt das außerordentliche Investitionsvolumen für Nord- und Osttirol 119 Millionen Euro. Dieses umfasst unter anderem Ausgaben für das Bestandsnetz, Streckenneubauten und Linienverbesserungen, Bahnhofs­umbauten, die Errichtung und den Bau von Park-and-Ride-Anlagen und Streckenattraktivierungsmaßnahmen. „Wir planen, im heurigen Jahr insgesamt 208 Einzelvorhaben umzusetzen“, berichtet Wieser und verweist auf den Effekt, den die Investitionen auch auf die Kunden haben: „Unsere Modernisierungsoffensive zeigt bereits Wirkung – stetig steigende Fahrgastzahlen bestätigen, dass das Angebot von modernen Bahnhöfen und Haltestellen in Kombination mit sicheren, schnellen Verbindungen und modernen Zügen gut angenommen wird.“

Mit einem Gesamtvolumen von 27,9 Millionen Euro bis zum Jahr 2021 zählt der Bahnhof Schwaz zu den größten Projekten, das Vorhaben wird ab Juli in Angriff genommen. Der Bahnhof wird umfangreich modernisiert und zu einer barrierefreien Mobilitätsdrehscheibe umgebaut. Bahnsteiglängen werden angepasst, eine neue Personenunterführung errichtet sowie Wartekojen und Wegeleitsysteme errichtet. Die ersten Vorarbeiten starten bereits im März.

Neu gestaltet wird auch der Bahnhof Kirchberg: Auftakt der Arbeiten ist im Herbst, insgesamt werden hier bis zum Jahr 2021 16,2 Millionen Euro in die Hand genommen. Barrierefreiheit, eine neue Gleisinfrastruktur, eine moderne Bahnhofshalle mit Warteraum sowie die Neugestaltung des Vorplatzes inklusive Park-and-Ride-Stellplätzen sind die Schwerpunkte. Ebenfalls auf Hochtouren laufen die Planungen für das neue Parkdeck Jenbach. Die Arbeiten sollen Ende 2019 bzw. Anfang 2020 starten, errichtet werden sechs Halbgeschoße mit 450 Pkw-Stellplätzen. Gesamtkosten: 11,2 Millionen Euro.

Abgeschlossen soll heuer die Neugestaltung des Bahnhofs Hall werden. 11,5 Millionen Euro werden dann in eine neue Unterführung, die Anpassung der Bahnsteiglängen, eine moderne Bahnsteigüberdachung sowie in neue Liftanlagen geflossen sein. Für rund zehn Millionen Euro beginnen Mitte des Jahres die Arbeiten an einer Bahnhaltestelle bei der Messe Innsbruck, die Inbetriebnahme ist Ende 2020 geplant. Zwischen Terfens und Weer erneuern die ÖBB die rund 100 Jahre alte Vomperbachbrücke – 8,3 Millionen Euro sind dafür budgetiert. Und in Telfs-Pfaffenhofen beginnen bereits im März die Hauptarbeiten an der Park-and-Ride-Anlage.

Erneuerungen der Gleise der Arlbergbahn zwischen Ötztal und Bludenz kosten die ÖBB heuer 18 Millionen Euro. Zudem wird die Außerfernbahn weiter attraktiviert und der Streckenabschnitt Reutte bis zur Staatsgrenze elektrifiziert. Saniert wird außer­dem die Karwendelbahnstrecke zwischen Innsbruck und Reith bei Seefeld.

In Lienz haben die Arbeiten am Großprojekt „Mobilitätszentrum Lienz“ bereits begonnen, insgesamt investieren Land, Gemeinden und ÖBB 55 Millionen Euro in das Osttirol-Paket.