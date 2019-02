Fleischskandal: EU-Delegation ermittelt jetzt in Polen

Warschau, Brüssel – Als Reaktion auf den Fleischskandal in einem Rinderschlachthof in Polen ermitteln nun Experten der EU-Kommission an Ort und Stelle. Die Brüsseler Delegation werde fünf Tag lang in Zusammenarbeit mit polnischen Behörden die Situation analysieren, sagte der Leiter von Polens Veterinär-Aufsicht Pawel Niemczuk heute . Geplant seien Kontrollen lokaler Veterinärbehörden und Schlachthöfe.

Hintergrund sind Informationen des polnischen Nachrichtensenders TVN24 über skandalöse Praktiken in einem Schlachthof in der Woiwodschaft Masowien. Ein Reporter hatte sich bei der Firma über Monate als Arbeiter eingeschleust. In dem mittlerweile geschlossenen Betrieb sollen kranke Tiere nachts heimlich geschlachtet worden sein. Polnischen Behörden zufolge kamen in der Folge etwa 9,5 Tonnen Rindfleisch in Polen und in weiteren EU-Ländern in Umlauf.

Videoüberwachung geplant

Nach Angaben der EU-Kommission sind mindestens 15 Staaten betroffen. Dazu zählen nach bisherigem Stand neben Polen auch Deutschland, Frankreich, Spanien, Griechenland, Estland, Finnland, Ungarn, Lettland, Litauen, Rumänien, die Slowakei, Schweden, Tschechien und Portugal. Die Liste der betroffenen Länder könne sich noch ändern, betonte die Sprecherin der Brüsseler Behörde.

Auch die polnische Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln in dem Fall. Das Fleisch wird zurückverfolgt und vom Markt genommen. Gesundheitsrisiken schlossen polnische Behörden aus. Polens Landwirtschaftsminister Jan Krzysztof Ardanowski sprach von einem Einzelfall und kündigte strengere Kontrollen an Schlachthöfen an, darunter die Einführung einer 24-Stunden-Videoüberwachung in den Betrieben. (APA, TT)