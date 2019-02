Brandgefahr: Spielzeughersteller ruft Kinderkostüm zurück

Wien – Die Firma Pagro Diskont ruft ihr Kinderkostüm „Star Wars Executioner Trooper“ des deutschen Herstellers Rubie‘s zurück. Eine behördliche Überprüfung hat ergeben, dass Teile des Kostüms überdurchschnittlich entflammbar sind bzw. die erlaubte Flammenausbreitungsgeschwindigkeit überschritten wird. Es besteht Verbrennungsgefahr.

Daher nimmt Pagro Diskont alle Star Wars Executioner Trooper Kinderkostüme umgehend aus dem Sortiment und hat eine unmittelbare Kassasperre des Produkts veranlasst. Kunden, die dieses Produkt bei Pagro Diskont gekauft haben, würden gebeten, das Produkt in eine Pagro Diskont Filiale zurückzubringen, so das Unternehmen in einer Aussendung. Die Kunden würden den Kaufpreis zurückerstattet bekommen. Ein Kaufbeleg sei nicht notwendig. (TT)