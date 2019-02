Tradtitionshaus “Das Beck“ in Reutte wird zu „Wolke 7“

Reutte – Für viele undenkbar: „Das Beck“ im Reuttener Untermarkt ist Geschichte. Das Traditionshaus, Jahrzehnte im Besitz der Familie Beck, wurde an einen Füssener Investor verkauft. Da dieser das Hotel samt Café jedoch nicht selber führen möchte, machte er sich auf die Suche nach einem Betreiber – und wurde fündig. Karin und Manfred Kühbacher, die vor fünf Jahren das Hotel LechLife in Wängle übernommen haben, heißen die neuen Gastgeber. Nach der Renovierung wird der Betrieb als „Wolke 7“ am 1. März neu durchstarten. „Wir werden das Café wieder als Tagescafé führen und auch kleine warme Gerichte anbieten“, so Manfred Kühbacher gegenüber der TT. (fasi)