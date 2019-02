A1 baut Jobs rascher ab, Huawei bleibt Option

Wien – Bei der Telekom Austria wird der Mitarbeiterabbau auch heuer weitergehen, sogar in etwas verschärfter Form, wie Vorstandschef Thomas Arnoldner gestern im Klub der Wirtschaftspublizisten in Wien durchblicken ließ. Für einen entsprechenden Sozialplan will der größte heimische Mobilfunker heuer einen „hohen zweistelligen Euro-Millionenbetrag in die Hand nehmen“, sagte der Telekom-Chef. Der jährliche Abgang von einigen hundert Personen aus dem Konzern in Österreich werde „in einem leicht höheren Ausmaß“ fortgesetzt. Dort, wo man das Potenzial habe, mit weniger Mitarbeitern auszukommen, nehme man „sehr sozialverträglich“ einen Abbau vor.

Ende 2018 hat die gesamte A1 Telekom Austria Group 18.705 Vollzeitkräfte beschäftigt, nach 18.957 im Jahr davor – davon 8010 (8246) in Österreich. Damit wurde der Personalbestand in Österreich im Zuge der Restrukturierungsmaßnahmen 2018 um 2,9 Prozent reduziert, heißt es im Bericht zu den vorläufigen Jahreszahlen. Noch rund 45 Prozent der Mitarbeiter in Österreich haben Beamtenstatus, Ende 2017 waren es 47 Prozent gewesen.

Angesichts des bevorstehenden Aufbaus der neuen Mobilfunktechnologie 5G sprach sich Arnoldner gegen den Ausschluss des chinesischen Netzwerkausrüsters Huawei aus. Bei jeder Lieferantenentscheidung gehe es um kommerzielle und technische Aspekte und auch um die Verlässlichkeit der Supply-Chain, so der TA-Chef. Aber auch das „Risiko eines politischen Impacts spielt eine Rolle“ bei der Auswahl des Anbieters, sagte Arnoldner angesichts der Diskussionen über einen möglichen Ausschluss chinesischer Hersteller.

Insgesamt matchen sich vier große Hersteller beim 5G-Netzaufbau, zwei europäische (Nokia und Ericsson) und zwei chinesische (Huawei und ZTE). Gegen Huawei gibt es Vorbehalte in den USA und in mehreren europäischen Staaten. Sie sehen das Risiko der Spionage. Verkehrsminister Norbert Hofer (FPÖ) hat sich gegen einen grundsätzlichen Ausschluss von Huawei ausgesprochen. (ecke)