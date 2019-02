HP-Österreich-Chefin: „3D-Druck ist industrielle Revolution“

Von Max Strozzi

Innsbruck – „Der 3D-Druck wird die nächste industriell­e Revolution lostreten.“ Davon ist Michaela Novak-Chaid überzeugt, Österreich-Chefin des weltweiten Computer- und Druckerherstellers Hewlett Packard (HP). Bei industriellen 3D-Druckern in der Preiskategorie ab 100.000 Euro sei HP in Österreich Marktführer, insofern kommt die Vorhersage freilich auch mit Blick durch die eigene Firmenbrille. Dennoch: Motorradhersteller KTM etwa habe bereits ein komplettes Motorrad als Prototyp im 3D-Druck erstellt. Die Osttiroler Firma 3DP wiederum fertige im 3D-Druck individualisierte Sitze für Kajakfahrer. Auch andere Anwendungen wie beispielsweise die Herstellung von Roboter-Greifarmen im 3D-Druck würden einen aufkeimenden Wandel in Produktionsprozessen aufzeigen. „Konstrukteure müssen mit dem 3D-Druck komplett umdenken“, meint die HP-Chefin. Sie sieht im Geschäft mit 3D-Druckern ein „exponentielles Wachstum“.

Was Privatkunden betrifft, würden Drucker immer stärker vernetzt, etwa durch ein­e Anbindung an Sprach­steuerungssysteme wie Alexa. Haushaltsdrucker seien auch mit immer besseren Sicherheitsfunktionen ausgestattet. „Denn die Gefahr, dass Hacker über den Drucker eindringen, ist extrem hoch“, so die HP-Chefin. „Bei vielen ist das Thema aber erst am Radar, wenn schon etwas passiert ist.“

Im Computer-Geschäft setz­e sich bei Privatkunden der Trend zu Laptops fort – zwei von drei verkauften Rechnern seien Notebooks. Insgesamt seien die Zahlen bei Stand-PCs rückläufig. Im Spiele-Bereich dagegen komme es auf Leistung an, weshalb sich in der Gaming-Szene die Stand-Rechner deutlich besser verkaufen. Dies führe beim Privatkundenmarkt insgesamt dazu, dass das Verhältnis von Stand-PC noch recht hoch sei.

Weltweit steigerte der börsennotierte HP-Konzern in der PC- und Druckersparte den Umsatz um rund 12 % (konkrete Zahlen lagen noch nicht vor). HP Österreich sei „nicht weit weg von diesem Trend“, meint Novak-Chaid.

Sie ist auch Präsidentin der Internetoffensive Österreich – einer Interessenvertretung, die auch die Bundesregierung berät. Beim Thema Digitalisierung ortet sie in Österreich noch viel Luft nach oben. „Wir bewegen uns nicht vorwärts, es geht viel zu langsam“, kritisiert sie. Was den digitalen Bildungsbereich betrifft, sei Österreich „weit weg vom ,state of the art‘“. Besonders wichtig sei es beispielsweise, bereits in der Schule das kollaborative, teamorientierte Arbeiten zu vermitteln. Schulen müssten aber auch für die digitalen Anforderungen mit entsprechenden Geräten ausgestattet werden. „Man muss dafür viel Geld die Hand nehmen.“