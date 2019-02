Rätselraten um angebliches DHL-Aus in Österreich

Wien – Berichten des Manager Magazins zufolge plant DHL, Pakettochter der Deutschen Post, einen Rückzug aus Österreich. Ken Allen, als Vorstand bei der Deutschen Post seit kurzem für Paketversand an private Kunden zuständig, habe die Paketexpansion in Österreich angehalten. „Wahrscheinlich folgt bald der Rückzug“, so das deutsche Magazin.

So ein Schritt wäre eine große Überraschung. DHL ist erst im September 2015 mit der Zustellung von Paketen in Österreich aktiv geworden. Es entstanden Verteilzentren bei Graz und in Wien-Liesing. Im Oktober 2018 erfolgte der Spatenstich für ein Verteilzentrum in Enns. Bis 30. Juni 2019 sollen dort die 11.000 Quadratmeter große Logistikhalle und mehr als 1000 Quadratmeter Bürofläche fertig werden und 150 Arbeitsplätze entstehen, hieß es damals.

Amazon verschärft Konkurrenzkampf

DHL baut auch am Flughafen Wien um 10 Mio. Euro ein Logistikzentrum, die Flughafen-Wien-Vorstände gehen davon aus, dass dort ab Mai 200 bis 300 Jobs entstehen werden.

DHL Paket ist mit 27 Prozent Marktanteil Nummer zwei hinter der Post. Allerdings hat im Herbst 2018 Amazon begonnen, Pakete im Raum Wien selber zuzustellen und im Februar sein erstes Verteilzentrum eröffnet. Damit hat die Konkurrenz am heftig umkämpfen Markt zugenommen.

Grund für die Spekulationen dürfte auch ein geplanter Konzernumbau der DHL-Mutter sein. So legt die Deutsche Post einem Bericht zufolge ihre Paketzustellung mit dem Versand der Billigtochter Delivery zusammen. Auch die Verwaltungsarbeit in den Niederlassungen werde gekürzt und aus zehn Standorten abgezogen. Derzeit sei allerdings noch nicht entschieden, wann eine solche Betriebsorganisation umgesetzt wird, so ein Sprecher des Unternehmens.

Hintergrund der Fusion ist laut der Welt ein Sparprogramm von Post-Chef Frank Appel, der den Gewinn in der Brief- und Paketsparte um eine halbe Milliarde Euro erhöhen wolle. (APA, TT.com)