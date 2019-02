Burger King übernimmt Raststättenbetreiber Rosenberger

Wien, St. Pölten – Die US-Fastfoodkette Burger King schlägt beim insolventen Raststättenbetreiber Rosenberger zu. Der österreichische Franchisenehmer TQSR werde die Rosenbergeranteile übernehmen, teilte Creditreform am Mittwoch nach einer Gläubigerausschusssitzung mit. Der Kaufpreis beträgt der Aussendung zufolge 40 Mio. Euro, davon werden 30 Mio. Euro in die Raststätten investiert, der Rest geht an die Gläubiger.

Schicksal von Standort Innsbruck Ampass unklar

Burger King will laut Creditreform an der Marke Rosenberger festhalten, geplant ist auch ein eigener „Rosenburger“. Der Rosenberger-Standort in Haag in Niederösterreich soll wieder eröffnet werden. Geschlossen wird hingegen die Raststätte Lindach in Oberösterreich, das kostet 19 Jobs.

Was mit dem wegen „Gefahr im Verzug“ geschlossenen Standort Innsbruck Ampass geschehen wird ist derzeit noch nicht bekannt.

Über die Rosenberger Restaurant GmbH mit Hauptsitz in Loosdorf (Bezirk Melk) war im Dezember am Landesgericht St. Pölten ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung eröffnet worden. Die unbesicherten Verbindlichkeiten wurden mit 12,3 Mio. Euro angegeben. Betroffen sind rund 300 Gläubiger und 448 Dienstnehmer. (APA, TT.com)