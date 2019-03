Heli Austria: Neuer Heli mit Crowdinvesting

Der Hubschrauberbetreiber Heli Austria will über eine Crowd­investing-Plattform einen Rettungshubschrauber anschaffen. „Wir sind das erste Unternehmen der Branche, das diesen Weg beschreitet", berichtet der österreichische Heli-Unternehmer Roy Knaus. Insgesamt soll so eine Million Euro zusammenkommen, mit welcher der Unternehmer den Kauf eines hochmodernen Airbus H145 im Wert von acht Mio. Euro teilfinanzieren will. „Bei reiner Eigenfinanzierung wäre eine unternehmerisch nachhaltige Anschaffung erst in zwei Jahren möglich, würde dann aber zusätzliche Kosten und eine viel längere Lieferzeit bedeuten. Aber mit der Hilfe der Allgemeinheit wäre das schon viel früher möglich — und würde nicht nur für uns und unser Angebot von Rettungshelikoptern einen Gewinn bedeuten, sondern auch für die Anleger", sagt Knaus. Der Airbus H145 werde in Karres im Bezirk Imst stationiert sein und dort für Rettungseinsätze verwendet. Bis zu 6 % Zinsen ab einer Mindest-Einlage von 1000 Euro bietet Knaus seinen Anlegern. Alternativ werde ein Gutschein für Helikopterflüge im noch höheren finanziellen Gegenwert angeboten. (TT)