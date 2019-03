Tiroler Unternehmen auf der Suche nach neuen Technologien

Von Verena Langegger

Tel Aviv – „Digitalisierung und Künstliche Intelligenz (K.I.) sind in der Industrie längst ein Thema“, sagt Al­fred Landl, Executive Vice President von Tyrolit. Er nimmt zahlreiche Inputs mit von der Technologiereise der Industriellenvereinigung (IV) durch Israel. Besonders spannend sei der Besuch des Weizmann Institute gewesen, Quantenphysiker erklärten ihre Forschung, deren Output in der Entwicklung von Robotik, aber auch Apps liegt.

Gerade Israel sei ein Vorreiter bei Innovationen in der digitalen Welt, erklärt Undine Zach-Palvelli, stellvertretende Wirtschaftsdelegierte in Tel Aviv. Es gilt als „Start-up-Nation“, habe weltweit die höchste Anzahl an Start-ups pro Einwohner, konkret komme ein Start-up auf 1400 Einwohner. Der Grund für den „digitalen Ehrgeiz“ sei leicht erklärt, wichtig sei die Mentalität, die „starke Verkäuferkultur“ sei förderlich. Dazu komme eine gehörige Portion an „Chuzpe“, also Unverfrorenheit, betont Zach-Palvelli. Und auch ein Scheitern bei einer Gründung sei kein Problem, Perfektion nicht das Ziel. Zudem hat Israel keine Nachbarmärkte für Industrie, Tech-Firmen könnten via Internet grenzenlos arbeiten. Zehn Prozent der Bevölkerung arbeiten tatsächlich im Hightech-Bereich. So hat die Tel Aviv University (TAU), Israels größte Universität, den höchsten Anteil an Entrepreneurs außerhalb der USA unter ihren Absolventen. „In Israel wollen junge Menschen nicht mehr Anwalt oder Arzt werden, sondern ein Start-up gründen“, sagt Zach-Palvelli. Die gute Ausbildung in naturwissenschaftlichen Fächern erhalten junge Israelis in der Schule, beim Militär – es herrscht generelle Wehrpflicht für Frauen und Männer – und im Anschluss an sehr guten Universitäten. Neben der TAU besonders beliebt bei angehenden Gründern sind das Israel Institute of Technology (Technion) in Haifa, das Weizmann Institute oder das Quantum Information Scienc­e Center of the Hebrew University in Jerusalem.

Österreichische Firmen suchen laut Außenhandels­center in Israel Komplementärtechnologie, israelische Unternehmer wiederum Kontakt zu Herstellern und Partnern in Europa. Auch Gerd Schreiter von Swarovsk­i Optik KG führte Gespräche mit israelischen Technologie-Experten: „Software und Künstliche Intelligenz werden als Ergänzung in der fernoptischen Produktion von Swarovski immer wichtiger.“ Herbert Schuler (Daniel Swarovski AG) sieht wirtschaftliche Notwendigkeiten in K.I.: „Früher wurden hohe Stückzahlen produziert, jetzt müssen hochautomatische Systeme geschaffen werden, um kleinere Stückzahlen herzustellen, deren Technologie sich rasant schnell verändert.“ Es gebe immer weniger Zeit für die Vorbereitung von Produktionen, Maschinen müssten selbstlernend schnell anders produzieren können.

Als „beispielgebend“ bezeichnet Michael Kraxner, Leiter Forschung & Entwicklung des Management Center Innsbruck (MCI), die israelische Start-up-Kultur. „Die Themen der Künstlichen Intelligenz und das Big-Data-Management finden sich – nicht nur in Israel – in vielen Geschäftsmodellen und Produkten wieder, was mit geringem Aufwand die Wertschöpfung deutlich erhöhen kann.“ Diese Technologien seien im digitalen Zeitalter wichtiger den je.