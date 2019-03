Tiroler Investor Benko bestätigt Kauf des Chrysler Buildings

Wien, New York — Die Signa-Holding des Tiroler Investors Rene Benko und ein US-Partner haben den Kauf des weltberühmten Chrysler Buildings in New York bestätigt. „Wir erwerben eine Legende", sagte Jürgen Fenk, Mitglied des Executive Boards der Signa-Gruppe, am Freitag in Wien.

Eine gemeinsame Gesellschaft von Signa und des New Yorker Immobilienentwicklers RFR Holding habe eine Kaufvereinbarung mit den bisherigen Eigentümern, dem Abu Dhabi Investment Council und mit Tishman Speyer, unterzeichnet. Der Kauf des 319 Meter hohen Wolkenkratzers passe perfekt in das Signa-Konzept des Erwerbs historischer Gebäude in besten Innenstadtlagen, hieß es.

Meilenstein für Signa

Nach Medienberichten soll der Kaufpreis etwas mehr als 150 Millionen Dollar (rund 133 Millionen Euro) betragen. „Wir erwerben eine Legende. Für uns ist dies mehr als nur ein erster, strategisch wichtiger Schritt in den US-Immobilienmarkt, es ist ein Meilenstein", teilte Jürgen Fenk, Mitglied des Executive Boards der SIGNA Group in einer Aussendung mit. Das legendäre Chrysler Building passe perfekt in das Sigana-Portfolio aus historischen Gebäuden in allerbesten Innenstadtlagen, die mit hochmodernen Konzepten weiterentwickelt und in die Zukunft geführt werden.

In Deutschland ist Benko vor allem als Kaufhaus-Investor bekannt — seiner Signa-Gruppe gehört der neue deutsche Warenhausriese aus Karstadt und Kaufhof. Der Konzern zählt mit einem Immobilienvermögen von mehr als 14 Milliarden Euro zu einem der größten Immobilieninvestoren in Europa. (APA, TT.com)