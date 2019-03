Prepaid-Registrierung nur schleppend und lückenhaft

Wien – Seit 1. Jänner 2019 müssen die Mobilfunker von neuen Wertkarten-Kunden die Stammdaten erfassen und bis 1. September 2019 alle bestehenden Prepaid-Kunden nachregistrieren. Danach muss der Betreiber die Nutzung nicht registrierter SIM-Karten abstellen. Die Nutzer der nicht registrierten SIM-Karten wissen aber häufig noch nichts vom Ende der Anonymität im Mobilfunknetz, erklärte gestern Michael Krammer, Chef des HoT-Betreibers Ventocom.

Ohne die in Smarthome-Lösungen wie Heizungen oder Alarmanlagen verbauten Prepaid-Karten nutzten laut HoT rund 3,84 Millionen Smartphones Prepaid-SIM-Karten. „Mehr als zwei Millionen sind nicht registriert“, sagte Krammer vor Journalisten. Laut einer Umfrage wussten Ende des Jahres 66,3 Prozent der Prepaid-Handynutzer nicht, dass es mit der anonymen Handynutzung mit Herbst vorbei ist. Zudem würde die Registrierung nur sehr schleppend laufen. So habe der Mobilfunk­diskonter 40.000 Kunden per SMS zur Registrierung aufgefordert, nach drei Wochen hätten das aber nur acht Prozent auch getan. Ein von der Politik nicht bedachtes Problem seien zudem in Alarmanlagen oder Heizungen verbaut­e SIM-Karten. Hier hab­e der Mobilfunkprovider gar keine Möglichkeit, die Nutzer über die Registrierungspflicht zu informieren.

Die Regierung rechtfertigte die Registrierungspflicht mit dem Slogan „Anonymität fördert Kriminalität“. Krammer sieht darin eine Kriminalisierung. Dass das Aus für anonym­e SIM-Karten die Sicherheit in Österreich erhöhe, sei ein Irrglaube, kritisierte Krammer. „Es gibt noch immer über zwei Millionen nicht registrierte SIM-Karten, nicht alle davon werden von Verbrechern benützt.“ Kriminelle würden in Tschechien und Slowenien SIM-Karten mit Roaming kaufen, weil es dort keine Registrierungspflicht gebe.

HoT zufolge seien die Nutzer von Wertkarten-Tarifen einerseits Saisonarbeiter und Touristen, andererseits Leute, die eine zweite Rufnummer für Willhaben, Parship und Co. haben wollen.

Krammer geht davon aus, dass der Wertkarten-Markt schrumpfen wird. Bei einer Befragung hätten 15,3 Prozent der Kunden angeben, das Handy im Fall einer verpflichtenden Registrierung nicht mehr nutzen zu wollen. Er fordert eine Anpassung des Gesetzes sowie eine Abgeltung der laufenden Kosten für die Identitätsfeststellungen. Insgesamt seien dies neun Millionen Euro für die Nachregistrierung und weitere 2,5 bis drei Millionen Euro jährlich für neue SIM-Karten. Krammer erwägt eine Verfassungsklage.

HoT ist laut eigenen Angaben mit 850.000 Kunden der größte Prepaid-Anbieter in Österreich und hat im Vorjahr seinen Marktanteil am Mobilfunkmarkt auf sieben Prozent gesteigert. Ab Herbst will HoT in das Geschäft mit Breitbandinternet für zu Haus­e einsteigen. Neben HoT betreib­t Ventocom auch Mobilfunkangebote für Rapi­d, die Allianz-Versicherung und den Kabelnetz­betreiber Liwes­t. (ecke)