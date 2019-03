Leitner baut Windpark mit dem Energieriesen E.ON

Sterzing, Telfs, Steinfeld – Jugendliche protestierten zuletzt überall auf der Welt für mehr Klimaschutz. Einen konkreten Beitrag leistete jetzt die Unternehmensgruppe Leitner mit Zentrale in Sterzing. Im schleswig-holsteinischen Steinfeld an der Grenze zu Dänemark wurde die erste Leitwind-Windkraftanlage einer neuen Generation eingeweiht. Nach der Premiere im Norden Deutschlands sollen bis Ende 2020 weitere 49 Anlagen errichtet werden, sagt Anton Seeber, Präsident der Leitner-Gruppe.

„Gemeinsam mit unseren Partnern haben wir Geld, Ressourcen und viel Energie in die Entwicklung einer effizienten und kompakten Windkraftanlage investiert, welche direkt an ihrem Standort saubere Energie mit Wind produziert“, so Seeber. Es handle sich hier um das erste Projekt im Auftrag des Start-ups b.ventus, an dem neben Leitner auch Avacon und E.Dis, beides regionale Energieversorgungsunternehmen von E.ON, das E.ON Kundenservice Netz sowie die FEAG beteiligt sind.

Schon die Berechnungen zum Betrieb der ersten Anlag­e in Schleswig-Holstein würden das große Einsparungs- und Leistungsvolumen des neuen Windrad-Typs belegen: Dieser werde den landwirtschaftlichen Betrieb des Kunden in Steinfeld jährlich mit 660 MWh selbst produziertem Strom versorgen und damit 370 Tonnen an CO2-Ausstoß vermeiden. Zudem könne mit einer Einsparung an Stromkoste­n im oberen fünfstelligen Bereich gerechnet werden.

„Da für die Errichtung der Anlage in Deutschland somit eine einfache Baugenehmigung ausreicht, liegen zwischen Vertragsunterzeichnung und Inbetriebnahme in der Regel nur sechs bis zwölf Monate“, betont Seeber. Die Windkraftanlage, deren „Herz“ (der getriebelose Generator) in Telfs hergestellt wird, sei speziell dafür konzipiert, den Strombedarf in energieintensiven Branchen sowie Kommunen zu decken. Die Anlage soll sich bereits binnen sechs bis zehn Jahren amortisieren. (TT)