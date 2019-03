Medizin Uni Innsbruck startet Master-Lehrgang für Genetisches Counselling

Innsbruck Die stark zunehmende Verfügbarkeit genetischer Tests für verschiedenste medizinische Fragestellungen bringt auch einen steigenden Bedarf an kompetenter Kommunikation und Aufklärung mit sich. "Hintergründe, Methoden, Ergebnisse und Konsequenzen von genetischen Untersuchungen müssen den Betroffenen professionell und wertfrei weitergegeben werden, schließlich haben sie oft lebensbestimmende Folgen", erklärt Johannes Zschocke, Leiter der Innsbrucker Sektion für Humangenetik sowie des neuen Master-Studiums die Ausgangslage.

Johannes Zschocke, Leiter der Innsbrucker Sektion für Humangenetik sowie des neuen Master-Studiums. - J.Hetfleisch

Pro Jahr würden mehr als tausend Ratsuchende die medizinisch-genetische Sprechstunde an der Innsbrucker Sektion für Humangenetik in Anspruch nehmen, um erbliche Krankheiten bei sich selbst oder in der Familie abzuklären sich in ihrer individuellen Entscheidungsfindung unterstützen zu lassen. Dazu zählen unter anderem altersbedingte Risiken, habituelle Aborte, Totgeburten und Fertilitätsstörungen oder die Sorge vor erblichen Tumordispositionen .

Oktober 2019 startet der neue Lehrgang



Der Beruf des genetischen und genomischen Counsellors ist bereits in vielen Ländern in Europa und weltweit verankert, im deutschsprachigen Raum fehlte es bisher jedoch an professionellen Ausbildungsmöglichkeiten. Diese Lücke wird die Medizinische Universität Innsbruck schließen. „Wie in anderen Bereichen der Medizin ist es im Bereich der Medizinischen Genetik sinnvoll, interdisziplinäre Teams aus ärztlichen und nicht-ärztlichen Berufsgruppen zu etablieren, die unterschiedliche Aspekte der auch gesetzlich vorgeschriebenen genetischen Beratung kompetent übernehmen können", betont Zschocke.

Mediziner, Psychologen, Naturwissenschaftler und Angehörige von Gesundheitsberufen mit mindestens einem Bachelorabschluss gehören zur Zielgruppe des neuen Master-Lehrgangs, der als berufsbegleitendes und fünf Semester umfassendes Studium organisiert ist. (TT.com)



Der neue Universitätslehrgang startet am 7. Oktober 2019 in Innsbruck. Interessierte können ihre Bewerbung ab sofort unter info19@gencouns.at einreichen. Weitere Informationen und Details unter https://www.gencouns.at/