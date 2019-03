Beste Printwerber Österreichs gekürt

Wien – Printwerbung wirkt und ist hochmodern: Unter diesem Motto veranstaltete der Verband Österreichischer Zeitungen (VÖZ) die 35. ADGAR-Gala im Wiener Konzerthaus. Im Rahmen der Gala wurden die kreativsten Sujets ausgezeichnet.

VÖZ-Präsident Markus Mair gratulierte den Preisträgern vor rund 600 Gästen aus Politik und Wirtschaft. „Werbetreibende Unternehmer und Mediaplaner entdecken die Vorzüge von Zeitungen und Magazinen aufs Neue.“ Mair forderte auch im Hinblick auf die schwächelnde Konjunktur, auf Werbeverbote zu verzichten. „Kreative Gestaltungs­ideen von Print- und Onlinewerbung stellen einen Mehrwert für unsere Produkte dar.“

„Printwerber des Jahres“ wurde Interspar Österreich. Der Vorsitzende des Boards Werbemarkt im VÖZ und Juryvorsitzende Helmut Hanusch lobte „das klare und nachhaltige Bekenntnis zur Gattung Printmedien und den damit verbundenen Reichweitenvorteilen“ von Interspar. „Print wirkt. Menschen nehmen Printwerbung bewusst wahr, erinnern sich länger und intensiver daran“, so Interspar-Geschäftsführer Markus Kaser.

Den ADGAR in der Kategorie „Auto & Motor“ holte sich die Agentur Grabarz & Partner mit dem Sujet „Raumfahrzeug“ für den Porsche Austria. Für die süße Versuchung „Wiener Zucker – 250 g ICH – Torte“ gewann Demner, Merlicek und Bergmann den ADGAR in der Kategorie Handel, Konsum & Luxusgüter für den Kunden Agrana Zucker. Die Kategorie Social Advertising konnte die Agentur DDB Wien mit ihrem Sujet „Plas-tik-tak“ für den Kunden Greenpeace Österreich für sich entscheiden. Demner, Merlicek und Bergmann holte sich auch die Kategorie Dienstleistungen mit dem Sujet „Hallo Leben! Ablenkung am Steuer – Totenkopf“ für den Kunden Asfinag. Der Sonderpreis Kreativer Einsatz von Printwerbung ging an GGK Mullenlowe für den Kunden A1 Telekom Austria für die Werbeform Tripple-Flap und das Sujet „A1 Xmas Free Stream“. Den zweiten Sonderpreis Kreativer Einsatz von Onlinewerbung holte sich die Agentur Seso Media Group wiederum für den Kunden A1 Telekom Austria für die animierte Anzeige „A1 Smart Home Fullmutation“. (TT)