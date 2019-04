Gewerkschaft kritisiert AUA: Streit um fehlenden Sozialplan

Wien, Innsbruck — In den vergangenen Jahren wurde der AUA-Standort in Innsbruck in Etappen kräftig ausgedünnt. Die letzten größeren Job-Kahlschläge wurden zum einen im Vorjahr vollzogen, als die Austrian Airlines den Technik­standort in Innsbruck von 110 auf nur noch 30 Mitarbeiter stutzte. Und zum anderen im vergangenen Jänner durchgeführt, als die AUA beschloss, in den Bundesländern insgesamt 209 Stellen von Piloten und Flugbegleitern zu streichen. Nicht nur in Innsbruck wurde damit der Bordpersonal-Stützpunkt aufgelassen, sondern auch in Altenrhein, Graz, Klagenfurt, Linz und Salzburg.

Die Transportgewerkschaft vida wirft nun der AUA vor, die mehr als 200 betroffenen Piloten und Flugbegleiter im Regen stehen zu lassen. „Nach der überfallsartigen Ankündigung der Schließungen von Regionalstützpunkten warten 209 Bord-Mitarbeiter auf eine Zukunftsperspektive und annehmbare Lösungen", kritisiert die vida. Seit Wochen führe die AUA Scheinverhandlungen. „Das Unternehmen hat auf Zeit gespielt und uns wichtige Daten für ein Vorwärtskommen bei den Verhandlungen nicht zur Verfügung gestellt. Nun bleibt uns nur mehr der Weg einer gerichtlichen Schlichtung", kündigt AUA-Bordbetriebsratsvorsitzender Rainer Stratberger an.

Mehr zum Thema 43 AUA-Mitarbeiter verlieren Job in Innsbruck