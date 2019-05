Verbund verteuert Nachtstrom: Erhöhung um 44 Prozent

Wien – Der Verbund verteuert Nachtstrom: Der günstige Tarif werde mit 1. Juni abgeschafft, berichtet die Presse in ihrer Mittwochausgabe. Der Verbund biete Nachstrom zu denselben Konditionen an wie Tagstrom an, allerdings fällt beim Nachtstrom keine Grundgebühr an, hieß es dazu heute aus dem Verbund.

Der preisliche Unterschied zwischen Tag- und Nachtstrom sei heute nicht mehr so stark gegeben, da der größer werdende Anteil an Erneuerbaren Energien und hier vor allem die Photovoltaikanlagen für zusätzliches Angebot tagsüber sorgen.

Erhöhung um 44 Prozent

Bezieher müssen künftig - wie Neukunden für Tagstrom - 7,79 Cent pro Kilowattstunde (kWh) inklusive Umsatzsteuer zahlen, statt 5,40 Cent/kWh. Das ist eine Erhöhung um 44 Prozent. Die Grundgebühr beim Tagstrom liegt laut Verbund bei 3,59 Euro im Monat. Die Stromrechnung besteht aus drei Teilen: dem reinen Energiepreis, der rund ein Drittel der Gesamtkosten ausmacht, Netzkosten sowie Steuern und Abgaben. Mit günstigem Nachtstrom werden beispielsweise Wärmepumpen betrieben.

Andere Lieferanten bieten weiter einen günstigeren Tarif für Nachtstrom an. So gibt es etwa bei Wien Energie und EVN weiterhin einen günstigen Nachtstromtarif, wurde aus den Unternehmen bestätigt. Es gebe auch Anbieter, die einen speziellen Tarif für Wärmepumpen anbieten, der mit Unterbrechungen auch am Tag verfügbar sei, so die Zeitung.

Andreas Eigenbauer, Vorstand der Energieregulierungsbehörde E-Control, glaube, dass der Nachstromtarif bald an Attraktivität verlieren werde. Bezieher benötigten einen zweiten Stromzähler, für den fallen ebenfalls Gebühren und Netzkosten an, die steigen werden. Diese Kosten würden Einsparungen durch den günstigeren Tarif auffressen, so Eigenbauer zur Presse. Digitale Stromzähler (Smart Meter) könnten einen guten Ersatz liefern. Sie würden energieintensiven Geräten wie einer Wärmepumpe den Strom dann zur Verfügung stellen, wenn genügend vorhanden ist. (APA)