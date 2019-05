Verhandlungen zur Rettung von Tom Tailor stocken

Hamburg – Die Zukunft der angeschlagenen deutschen Modefirma Tom Tailor steht in den Sternen. Die Verhandlungen der Konsortialbanken mit dem chinesischen Großaktionär Fosun seien ins Stocken geraten. „Die anfangs vielversprechenden Gespräche sind in den vergangenen zwei Wochen zunehmend schwieriger geworden“, teilte Tom Tailor mit. Inzwischen sei offen, wann und ob überhaupt sie abgeschlossen werden könnten.

Es hakt an der Frage, wie viel Geld Fosun in das Hamburger Unternehmen einschießen muss. „Eine für alle zufriedenstellende Lösung ist nach wie vor möglich, jedoch nicht sicher.“

Prüfung ob sanierungsfähig

An der Zustimmung der Banken hängt auch der Verkauf der verlustreichen Tochter Bonita an die niederländische Victory & Dreams. Tom Tailor hatte den mit 185 Millionen Euro bilanzierten Markenwert von Bonita vollständig abgeschrieben und war damit 2018 tief in die roten Zahlen gerutscht. Im ersten Quartal 2019 schrieb das Unternehmen - ohne Bonita - bei stagnierendem Umsatz operativ einen kleinen Gewinn.

Nun soll die Unternehmensberatung Boston Consulting prüfen, ob Tom Tailor überhaupt sanierungsfähig ist. Der Vorstand habe „zur Unterstützung der Verhandlungen“ einen Independent Business Review in Auftrag gegeben, eine Art Sanierungsgutachten. Banken fordern bei angeschlagenen Unternehmen oft ein solches Testat, bevor sie Kredite verlängern oder neue vergeben.

Die Beteiligungsgesellschaft Fosun ist bereits seit 2014 bei Tom Tailor engagiert und hält 35 Prozent. Ein Übernahmeangebot über 2,31 Euro je Aktie an die übrigen Aktionäre läuft bis zum 6. Juni. In Österreich gehört in Vorarlberg Wolford mehrheitlich dem Fosun-Konzern. (APA, Reuters)