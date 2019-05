Österreicher fahren jährlich 2255 Kilometer mit der Bahn

Innsbruck – „Gott sei Dank ist die Schweiz nicht in der EU“, schmunzelt ÖBB-Generaldirektor Andreas Matthä anlässlich seines akademischen Gastvortrags am MCI. Denn ohne diese Konkurrenz sind die ÖBB mit 96 Prozent pünktlich ankommenden Zügen nicht nur das erfolgreichste Bahnunternehmen der EU, sondern liegen mit 2255 gefahrenen Kilometern pro Einwohner auch bei der Verwendungshäufigkeit an der Spitze.

Wo aber liegen die großen Herausforderungen des mit mehr als 41.000 Mitarbeitern und 1770 Lehrlingen größten österreichischen Staatsunternehmens? Das Wichtigste sind für den ÖBB-Chef das Denken in Gesamtlösungen und der Kulturwandel: „Bahnfahren hat ein Lifestyle-Erlebnis zu sein. Dies sollten unsere Mitarbeiter vermitteln und unsere Kunden spüren, und zwar nicht erst beim Einsteigen, sondern im gesamten Reiseerlebnis, also von der Ticketbuchung bis zur Ankunft im eigenen Wohnzimmer. Wenn etwas nicht funktioniert, wie das Parken am Bahnhof, müssen wir uns darum kümmern, selbst wenn dies mit den ÖBB gar nichts zu tun haben mag.“

Vor diesem Hintergrund fließt viel Energie in Themen wie Park & Ride, Rail & Drive, leistungsfähiges WLAN, Erlebnisgastronomie, absperrbare Fahrradboxen, Sicherheit und Sauberkeit.

Besonders wichtig ist es dem ÖBB-Chef, dass jede Führungskraft wenigstens einmal im Jahr direkt beim Kunden tätig sein muss. „Zwei Tage als Zugbegleiter reichen, um mit großer Demut zu sehen, was diese Mitarbeiter jahrein, jahraus leisten und was es bedeutet, freundlich auf nicht immer einfache Situationen zu reagieren.“

Und für manches ist Matthä auch sichtlich dankbar: „In Österreich können wir auf langfristige Investitions- und Finanzierungspläne bauen, an die sich der Eigentümer hält. Ziel der ÖBB ist nicht Gewinnerzielung, sondern Leistungsfähigkeit und Kundenzufriedenheit im Interesse des Standorts. Hier haben wir unseren deutschen Freunden einiges voraus, was am Ende im Kundenerlebnis spürbar wird.“ 2018 transportierten die ÖBB 474 Millionen Fahrgäste auf Schiene und per Bus.

Im Jahr 2019 werden die ÖBB 415 Millionen Euro ins Tiroler Schienennetz investieren. Und es bleibt genug zu tun: „Die Fertigstellung des Brennerbasistunnels etwa oder die strukturelle Benachteiligung der Bahn gegenüber der Straße im Güterverkehr, der Wettbewerb um die besten Köpfe, die Nutzung der Möglichkeiten im Bereich Digitalisierung, die grenzüberschreitende Harmonisierung von Buchungs- und Ticketsystemen und vieles andere. Dafür brauchen wir hochqualifizierte Persönlichkeiten, wie das MCI sie seit Jahren hervorbringt“, will der Generaldirektor junge Leute für eine Karriere bei den ÖBB begeistern. (TT)