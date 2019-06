Crypto stamp: Post bringt digital-analogen Briefmarken-Klon heraus

Wien — Die Österreichische Post bringt mit heutigem Tag einen neuen Typ einer Briefmarke heraus. Die „Crypto stamp" ist zum einen eine normale Briefmarke, die aber auch im World Wide Web in einer „Wallet" abgespeichert und aktiviert werden kann. Zum Zugangscode zur Wallet kommt der IT-begeisterte Philatelist über eine sehr analoge „App", nämlich einer Rubbelfläche.

Die Post beschreibt das neue Produkt so: „Die Crypto stamp kann als Briefmarke nicht nur zur Beförderung einer Postsendung verwendet werden, sie ist zugleich ein virtuelles Sammlerstück. Das digitale Pendant ist in der Blockchain abgespeichert, einer speziellen Art der dezentralen Datenspeicherung. Dort liegt sie in einer digitalen ?Geldbörse', einer so genannten Wallet, über die ausschließlich die Besitzerin bzw. der Besitzer verfügt." Die Marke mit einem Nennwert von 6,90 Euro wird 150.000 Mal aufgelegt. (APA)