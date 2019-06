Aldi verlangt für Obst- und Gemüsesackerl aus Plastik künftig Geld

Sattledt – Der Discounter Aldi schafft in Deutschland die kostenlosen Obst- und Gemüsesackerl aus dünnem Plastik ab. Wer bei dem Billiganbieter beim Einkauf von Äpfeln, Birnen oder Tomaten nicht auf den sogenannten Knotenbeutel verzichten will, muss dafür vom Sommer an einen Cent pro Stück zahlen, wie das Unternehmen am Dienstag ankündigte.

Bei Hofer in Österreich ist diese Maßnahme vorerst nicht geplant. Als Alternative werden ab Juli aber kompostierbare Obstknotenbeutel um drei Cent angeboten. (APA)