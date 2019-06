Preiskampf in Wien setzt Fluglinien unter Druck: Lufthansa-Gewinn schmilzt

Wien – Der AUA-Mutterkonzern Lufthansa bekommt den Preiskampf in Europa immer stärker zu spüren, eine der am heißesten umkämpften Fronten ist der Flughafen Wien. Seit der Pleite von Niki 2017 versuchen mehrere Billigfluglinie­n, den Heimatflughafen der Austria­n Airlines zu erobern. Aber: „Spaß hat derzeit keiner hier in Wien“, sagte AUA-­Sprecher Peter Thier am Montag.

Kurz davor hatte die Lufthansa eine Gewinnwarnung abgesetzt und explizit den heiß umkämpften Flughafen Wien angesprochen. Lufthansa werde heuer einen operativen Gewinn von 2 bis 2,4 Mrd. Euro erreichen. Bisher war das Management von 2,4 bis 3 Mrd. Euro ausgegangen. Die Erträg­e im Europaverkehr, insbesondere in den Heimmärkten Deutschland und Österreich, seien durch anhaltende Überkapazitäten auf den Kurzstrecken unter Druck. Aggressiv in den Markt drängende Wettbewerber seien bereit, erhebliche Verluste hinzunehmen, um ihre Marktanteile auszubauen.

„Wien ist ein schwieriger Markt und bleibt auch schwierig aufgrund des starken Wettbewerbs der Billigflieger“, erklärte AUA-Sprecher Thier. „Der Flughafen Wien ist um 25 Prozent gewachsen, auch wir wachsen aufgrund der guten Nachfrage, aber diese 25 Prozent sind sicherlich nicht nachhaltig und spiegeln eher den starken Andrang der Billigflieger wider. Auf das Ergebnis, und dabei bleiben wir, wird es sich negativ auswirken.“

Die AUA flog bereits im ersten Quartal im tiefroten Bereich. Der operative Verlust betrug 99 Mio. Euro, das ist ein um 26 Mio. Euro höherer Verlust als im Winterquartal 2018. Auch an den Billigfliegern Lauda, Level, Vueling, EasyJet und Wizz Air ging der Preiskampf nicht spurlos vorüber. Die Laudamotion-Mutter Ryan­air berichtete im Geschäftsjahr 2018/19, das bis März lief, einen Gewinnrückgang von 39 auf 885 Mio. Euro. Allein für Lauda fielen Anlaufverluste von 139,5 Mio. Euro an. Der Chef der ungarischen Billigairline Wizz Air, Jozsef Varad­i, nannte die Entwicklung in Wien kürzlich ein „Blutbad“, meinte aber, trotz der Konkurrenz bereits ein Jahr nach dem Start profitabel zu sein.

AUA-Finanzchef Wolfgang Jani hatte jüngst den Billigairlines anlässlich der Preischlacht den Kampf angesagt. Die AUA werde mit allen Mitteln ihr­e Position als Platzhirsch in Wien verteidigen. „Wir halten voll dagegen, solange es nötig ist“, sagte Jani. Er rechnet damit, dass in Wien zwei bis drei Billig-Fluglinien übrig bleiben werden. Dem AUA-Personal steht wegen des Drucks ein Sparprogramm ins Haus.

Die Gewinnwarnung der Lufthansa ließ die Aktie der Fluglinie gestern um elf Prozent abstürzen und erfasste die gesamte Luftfahrt. Aktien von Air France und der British-Airways-Mutter IAG verloren bis zu vier Prozent. Ryanair, EasyJet und Wizz büßten ähnlich viel ein. (mas, APA)