Eine Karriere mit Hopfen und Malz: Lienzer braut in Wien

Von Peter Unterweger

Lienz, Wien – Heuer prämierte das Lifestyle- und Genussmagazin Falstaff die beliebtesten Kleinbrauereien Österreichs. Im ersten Durchgang wurden zehn Betriebe je Bundesland herausgegriffen. In einer zweiten Runde wurden durch die Abgabe von fast 20.000 Votings die Sieger gekürt. Den mit Abstand höchsten Beliebtheitswert verbuchte die „Beaver Brewing Company“ in Wien, eine Wirtshausbrauerei in der Liechtensteinstraße 69. Von den abgegebenen Stimmen entfielen fast 50 Prozent auf das Bierlokal im neunten Wiener Gemeindebezirk.

Braumeister in der Liechtensteinstraße ist Wolfgang Lenzer, ein gebürtiger Lienzer. Er betreibt die beliebte Biermanufaktur gemeinsam mit David Beaver aus Michigan. Bestellungen werden im Lokal in der Regel in englischer Sprache entgegengenommen, die amerikanische und kanadische Community in Wien gehört zu den Stammgästen im Lokal. Selbst der US-Botschafter in Wien, Trevor Traina, lobte die Braukunst Lenzers.

Wolfgang Lenzer in seiner Wiener Braumanufaktur im Keller unter dem Biergasthof. - Peter Unterweger

Eine internationale Auszeichnung adelt die Wirtshausbrauerei nun ein weiteres Mal – die Beaver Brewing Company ist von der Reiseplattform „Big 7 Travel“ vor Kurzem in die Liga der „50 Best Craft Beer Bars In Europe“ aufgenommen worden. In der Begründung wird von den klassischen Craft-Beer-Variationen und den wechselnden am Ort gebrauten Bierexperimenten geschwärmt.

„Craft Beer“ ist die Bezeichnung für Biere, die nach alter Handwerkskunst und unabhängig von großen internationalen Brauereien hergestellt werden. Sechs verschiedene Sorten hat Wolfgang Lenzer im Programm. Er entwickelt den Geschmack, sein Boss David Beaver kreiert den Namen. Die Stärke der Biere schwankt zwischen vier und sechs Prozent. Im Sommer mache er das Bier generell ein bisschen leichter, berichtet Lenzer, im Winter etwas stärker. „Da haben die Leute mehr Speck am Körper, da vertragen sie mehr“, scherzt der Osttiroler.

Der Fantasie des kreativen Bierbrauers seien keine Grenzen gesetzt, meint Lenzer. Aber aus Erfahrung wisse er, dass die Experimentierfreude schon unter Kontrolle gehalten werden muss. „Sonst müsste ich manchmal etwas wegschütten“, schmunzelt Lenzer. Da wären dann Hopfen und Malz verloren.

Kreativität spielt eine entscheidende Rolle auf dem Weg des Biers zum Kultgetränk. Und ein ausgeprägter Geruchs- und Geschmackssinn sind Vorrausetzungen für einen Brauer. „Sauber arbeiten ist das Wichtigste“, postuliert Lenzer. Sein Schnuppern in das Studium der Chemie bildete eine gute Basis für seine erfolgreiche Karriere.

Der Arbeitsplatz des gebürtigen Lienzers ist im Lokal und im Keller unter dem Biergasthof. „Beim Einmaischen können mir die Gäste zuschauen“, beschreibt Lenzer seine Arbeit und zeigt bei einem Rundgang die Behälter in einem Teil der Gaststube. Die Braumanufaktur befindet sich in den Kellerräumen unter dem Restaurant.

Wirtshaus- und Kleinbrauereien sind eindeutig im Aufwind. Craft-Bier wird in immer mehr Lokalen angeboten. Auch beim Wiener Bierfest im Mai am Hof in der Wiener Innenstadt wurden Craft-Biere emsig getestet, der Stand der Beaver Brewing Company wurde gestürmt. Da kam Brauer Lenzer beim Zapfen seiner schaumbekrönten Gerstensäfte heftig ins Schwitzen. „War schon ein bissl anstrengend“, kommentierte der preisgekrönte Kreativbrauer den Ansturm an den beiden heißen Tagen.

Neben den vielen internationalen Gästen schätzen auch die Exil-Osttiroler das Bier in der Beaver Brewing Company. Bei einer Führung durch seine Brauereiwerkstatt für den Club Osttirol in Wien war der Ansturm so groß, dass Lenzer die Gruppe teilen musste. In zwei Durchgängen schleuste er die brauinteressierten Landsleute durch seinen Braukeller.