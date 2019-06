Swarovski wird Hoflieferant des britischen Königshauses

Wattens, London – Das britische Königshaus hat den Tiroler Kristallkonzern Swarovski als Hoflieferant bestellt. Swarovski sei nun für die Herstellung und Lieferung von Kristallen an den Buckingham Palace verantwortlich. Man habe „auf Geheiß ihrer Majestät, der Queen“ in Großbritannien die königliche Urkunde als Hoflieferant erhalten, teilte das Unternehmen am Dienstag mit.

Die Bestellung zum Hoflieferanten gebühre sorgfältig ausgewählten Unternehmen und Händlern, welche ihre Güter und Dienstleistungen dem Britischen Königshaus zur Verfügung stellen, hieß es. Nadja Swarovski nahm die Auszeichnung im Namen von Swarovski UK Limited entgegen. (APA)