Nach Aus für Coke-Kooperation: Almdudler nun bei McDonald‘s

Atlanta, Wien – Der österreichische Kräuterlimonadenabfüller Almdudler hat seine mehrjährige Lizenzvereinbarung mit Coca Cola per Ende 2018 beendet. Laut Kurier (Donnerstag) gibt es schon eine neue Partnerschaft: Mitte Mai sei der Wiener Kräuterlimoabfüller in 194 McDonald‘s-Filialen in Österreich eingezogen und mache damit ausgerechnet Coca-Cola Konkurrenz.

Coca Cola kooperiert weltweit mit dem Fast-Food-Riesen. Jetzt musste Coke light in Österreich im Schanksystem Platz für Almdudler machen, schreibt die Zeitung. Für Almdudler-Geschäftsführer Gerhard Schilling ist das ein Triumph. „Mit dem Auftrag bekommen wir ein paar Millionen Konsumentenkontakte im Jahr“, sagte er der Zeitung. Er spielt auch die Regionalitätskarte aus: „McDonald‘s setzt bei Rindfleisch und Kartoffeln auf österreichische Ware. Warum nicht auch bei Getränken?“

In den vergangenen fünf Jahren war der US-Getränkeriese Coca Cola exklusiver Almdudler-Lizenznehmer für die Gastronomie. Dabei hat Almdudler in Lizenz für die Gastronomie abgefüllt und an diese verkauft. Die Kooperation ist beendet worden. Almdudler hat damit erstmals in der Firmengeschichte keinen Lizenznehmer mehr. Coca Cola hat im Frühjahr für Aufsehen in der Getränkebranche gesorgt, als der US-Multi kurz nach Ende der Almdudler-Kooperation eine eigene Kräuterlimo auf den Markt brachte. (APA)