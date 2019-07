Brau-Gigant AB Inbev verkauft Australien-Geschäft für 11,3 Milliarden Dollar

Anheuser-Busch InBev (AB InBev) ist — gemessen am Absatzvolumen — die größte Brauereigruppe der Welt. Sie hat ihren juristischen Sitz in Brüssel und operative Sitze in Löwen sowie New York City und entstand 2008 durch die Übernahme von Anheuser-Busch durch die belgisch-brasilianische InBev-Gruppe.