Vivax Drive: Kein Händlernetz mehr, nur noch Direktvertrieb

Sie sind mit der Firma Gruber Antrieb 2006 im E-Bike-Sektor gestartet. 2012 wurde das Unternehmen in Vivax Drive umbenannt. Wie spiegelt sich der boomende E-Bike-Markt in der Firmenentwicklung wieder?

Monika Schweitzer: Anfangs profitierten wir sehr davon. Die Konkurrenz ist inzwischen größer geworden und somit die Auswahl unter verschiedensten Fahrrädern. Vivax Drive hat sich daher in der Nische der leichten E-Bikes positioniert. Unsere Kunden sind weniger auf der Suche nach einem klassichen E-Bike sondern wollen ein Sportfahrrad mit einer leichten Unterstützung kaufen. Dieser Personenkreis sieht das Fahrradfahren weiterhin als Sport und weniger als das Fahren eines Mopeds. Es sind diejenigen, die sich das Bier auf der Alm verdienen wollen, damit es besonders gut schmeckt.

Wieviele Fahrräder haben Sie in den vergangenen Jahren verkauft?

Schweitzer: Als wir mit einem Händlernetz gearbeitet haben, waren das rund 1500 Stück pro Jahr. Im Sommer 2018 haben wir uns entschlossen auf die Händler zu verzichten. Wir verkaufen jetzt wieder direkt an Endkunden. Heuer werden wir zwischen 300 und 350 Fahrräder verkaufen und damit die gleiche Marge erzielen als würden wir 1000 E-Bikes über unser früheres Händlernetz absetzen. Denn wir ersparen uns die Händlermarge.

Warum haben Sie das Händlernetz gestrichen?

Schweitzer: Da wir ein Nischenprodukt herstellen, sind wir vom Handel stiefmütterlich behandelt worden. Der Handel hat das verkauft, was im Ausstellungsraum steht. Er muss die Räder im Herbst bestellen, dann hat er die Lager voll. Meist vertreibt er nur eine Marke, die ihm Verkaufszahlen und Preise vorgibt. Daher versucht der Händler häufig nur E-Bikes dieser Marke an die Frau oder den Mann zu bringen. Unsere Fahrräder hingegen musste er bestellen, wenn sie ein Kunde kaufen wollte. Da hat natürlich der Verkäufer dem Interessenten versucht ein lagerndes Produkt schmackhaft zu machen. Für einen weiteren Reibungspunkt mit den Händlern sorgten die strengen Einbaubedingungen für unseren Motor: Er muss im Sattelrohr ganz genau eingepasst werde. Das heißt, der Fahrradrahmen muss exakt vermessen werden. Das haben die Händler oft nicht getan beziehungsweise nur sehr ungenau. Daher sind häufig die Zahnräder unseres Antriebs, die sogenannten Ritzel, gebrochen. Dadurch wurde unser Image beschädigt, da der Händler die Schuld auf uns abgeschoben hat. Hinzu kommt auch noch die schlechte Zahlungsmoral der Bikebranche: Sie bestellt im Herbst, im Februar soll geliefert werden, bezahlt wird jedoch erst Ende Juni oder überhaupt nicht. Wir hatten offene Forderungen ohne Ende.

Da ist der Direktvertrieb besser?

Schweitzer: Ja, der Kunde sucht sein Fahrrad in unseren neuen Räumlichkeiten in Wörgl aus – wir bieten auch Testfahrten an – dann erfolgt die Vermessung des Rahmens. Ist das Bike fertig, holt der Kunde es ab und bezahlt.

Ihre E-Bikes sind relativ hochpreisig. Warum?

Schweitzer: Wir verbauen den kleinsten und leistungsfähigsten Motor, den es am Markt gibt. Er kommt nicht aus Fernost, sondern aus der Schweiz, das Getriebe aus Deutschland und die Regelung aus Vorarlberg. Das Fahrrad selbst muss sehr hochwertig und leicht sein, damit es optimal in Kombination mit unserem Motor funktioniert.

Welche Unternehmensziele wollen Sie mittelfristig erreichen?

Schweitzer: Wir streben nicht an, schnell möglichst groß zu werden. Wir wollen pro Jahr maximal 500 Fahrräder verkaufen. Wenn es doch mehr werden sollten, dann über eigene Stützpunkte. Ich kann mir einen kleinen feinen Shop in München oder in Riva del Garda vorstellen, wo ausschlielich unsere Produkte vertrieben werden.