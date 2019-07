IV-Konjunkturumfrage: Stimmung der Industrie im Abwärtstrend

Die Stimmung in der heimischen Industrie ist im Abwärtstrend, zeigt der am Mittwoch veröffentlichte Konjunkturbarometer der Industriellenvereinigung (IV). Die aktuelle Geschäftslage wird zwar etwa gleich gut bewertet wie vor drei Monaten, die Aussichten für die Zeit in einem halben Jahr sehen die Befragten in der Umfrage aber pessimistischer.

Der Auftragsbestand, insbesondere die Auslandsaufträge, ist deutlich zurückgegangen. Auch die Aussicht auf die weitere Entwicklung des Beschäftigungsstandes schätzen die Befragten weniger optimistisch ein als bei der letzten Umfrage vor drei Monaten. Die derzeitige Ertragslage schätzen die Befragten hingegen sogar leicht besser ein als vor drei Monaten. (APA)