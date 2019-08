Tesla-Besitzer klagt wegen angeblich manipulierter Akkus

San Francisco — Der Besitzer eines der Elektrofahrzeuge hat Klage gegen den US-Konzern wegen Manipulierung der Akkumulatoren bestimmter Modelle eingereicht. Der Kläger wirft Tesla vor, bei Software-Updates die Reichweite älterer Fahrzeuge des Typs Model S und Model X zu verringern.

Video von YouTube Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und YouTube ausgetauscht. Nähere Infos dazu finden Sie in den Datenschutzbestimmungen von YouTube. Zustimmen und Abspielen

Inhalte von Drittanbietern generell laden

Damit will der Konzern aus Sicht des Klägers kostspielige Rückrufe wegen defekter Akkus vermeiden. Kurz vor dem entsprechenden Update kam es angeblich zu etlichen Batteriebränden in Tesla-Autos. Der Kläger glaubt nun, dass die Akku-Manipulation mit den Bränden zusammenhängt. Demnach könnte das Unternehmen einen Fehler in den Akkus gefunden haben und versucht haben, diesen durch das angesprochen Software-Update zu beheben.

Von dem Fall sind potenziell tausende Tesla-Kfz betroffen. (APA, Reuters, TT.com)