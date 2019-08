“Homo-Werbung“: Rechtsradikale Ungarn protestieren gegen Coca-Cola

Budapest, Atlanta — Aktivisten der rechtsradikalen ungarischen Bewegung „Mi Hazank" (Unsere Heimat) haben am Montag gegen die Coca-Cola-Plakatkampagne mit gleichgeschlechtlichen Paaren protestiert. Mitglieder der Bewegung blockierten den Eingang der Firma in dem südlich von Budapest gelegenen Ort Dunaharaszti mit mehreren Fahrzeugen.

Beitrag von Facebook Sobald Sie den Beitrag laden, werden Daten zwischen ihrem Browser und Facebook ausgetauscht. Nähere Infos dazu finden Sie in den Datenschutzbestimmungen von Facebook. Zustimmen und Anzeigen

Inhalte von Drittanbietern generell laden

Die Aktivisten hissten ein Transparent mit dem Slogan "Was kommt noch? Pädophilie?" Laut dem Fernsehsender Hir-TV wurden die Fahrzeuge trotz Aufforderung der Polizei nicht entfernt. Im Vorfeld der Aktion hatte der Chef der Rechtsradikalen, Laszlo Toroczkai, erklärt, man schließe sich der Protestaktion „Zero Coca-Cola, Zero homosexuelle Propaganda" und dem Boykott von Coca-Cola-Erzeugnissen an. Solange die Firma nicht auf die „Popularisierung der Homosexualität" verzichte, würden die Proteste fortgesetzt.

Beitrag von Facebook Sobald Sie den Beitrag laden, werden Daten zwischen ihrem Browser und Facebook ausgetauscht. Nähere Infos dazu finden Sie in den Datenschutzbestimmungen von Facebook. Zustimmen und Anzeigen

Inhalte von Drittanbietern generell laden

Der Getränkehersteller wirbt in Ungarn auf Plakaten mit Slogans wie „#LOVEISLOVE" und „Null Zucker, null Vorurteile" für mehr Akzeptanz Homosexuellen gegenüber. Als Reaktion haben auch regierungsnahe Medien bereits zum Boykott von Coca-Cola-Erzeugnissen aufgerufen. Dort hieß es: „Die homosexuelle Lobby belagert Budapest." (APA)