Massive Störungen bei Magenta Telekom, auch Tirol betroffen

Wien, Innsbruck — Der Mobilfunkanbieter Magenta kämpft erneut mit einem Ausfall. Seit mehr als sieben Stunden (Stand 16.15 Uhr) kommt es in ganz Österreich zu Störungen bei mobilen Datenverbindungen und zum Teil auch beim Telefonieren. Auch Tirol ist betroffen, wie auf der Störungskarte von allestoerungen.at zu sehen ist.

Beitrag von Facebook Sobald Sie den Beitrag laden, werden Daten zwischen ihrem Browser und Facebook ausgetauscht. Nähere Infos dazu finden Sie in den Datenschutzbestimmungen von Facebook. Zustimmen und Anzeigen

Inhalte von Drittanbietern generell laden

Das Unternehmen arbeite mit Hochdruck an der Fehlerbehebung, hieß es in der Früh auf der Facebook-Seite von Magenta. Die Probleme dauerten jedoch auch am Nachmittag an. Erst in der Vorwoche war es zu ähnlichen Netzproblemen gekommen.

Zahlreiche Kunden machten ihrem Ärger im Internet Luft. Auf Facebook und Twitter häuften sich im Laufe des Tages die Beschwerden. Am Montagnachmittag war unklar, wann das Netz wieder normal laufen wird. (TT.com)