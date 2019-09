Douglas: Wegen Plan für Betriebsrat gekündigt

Wien – Bei der Österreich-Niederlassung der deutschen Parfümeriekette Douglas ist ein Streit über die Gründung eines Betriebsrates entbrannt. Vier Mitarbeiterinnen wurden allem Anschein nach von Douglas als „Drahtzieherinnen“ einer möglichen Wahl gekündigt. Vonseiten des Unternehmens wurde am Mittwoch ein Zusammenhang der Kündigungen mit einer Betriebsratsgründung allerdings in Abrede gestellt und ein Statement auch von der deutschen Zentrale in Aussicht gestellt. In Deutschland gibt es bei Douglas im übrigen seit 2017 einen Gesamtbetriebsrat.

TT-ePaper gratis testen Jetzt kostenlos TT-ePaper lesen, das Test-Abo endet nach 4 Wochen automatisch mehr erfahren Ich bin bereits Abonnent Schritt 1 / 3 In nur 30 Sekunden gelangen Sie zum kostenlosen Test-Abo. E-Mail-Adresse eingeben Weiter

Die Gewerkschaft (GPA) ist empört. Sie hat die Rechtsvertretung von Betroffenen übernommen und Anfang der Woche am Arbeitsgericht Klage gegen die Kündigungen wegen „verpöntem Motiv“ eingebracht. Gefordert wird die Rücknahme der Rausschmisse und Wiedereinstellung von drei der vier Angestellten (eine gekündigte Mitarbeiterin will offenbar nicht zurück).

„Motivatonsgespräche und Aushorchen“

In einer Pressekonferenz prangerten am Mittwoch zwei der betroffenen Mitarbeiterinnen „bedenkliche Zustände“ bei Douglas Österreich an. Sie sprachen von spontanen Taschenkontrollen, Spindkontrollen in Abwesenheit der Mitarbeiter (mit Zentralschlüssel), einer hohen Anzahl von Kündigungen und einer überhaupt von Angst geprägten Stimmung, auch Kranksein oder Pausenzeiten würden ignoriert. Im Juni sei die GPA-djp kontaktiert worden, um Vorbereitungen für eine Betriebsratswahl zu treffen, die Führungsebene wurde informiert. Darauf seien „Motivationsgespräche“ mit vielen Kolleginnen angesetzt worden, von den zwei Gekündigten als „Aushorchen“ erachtet werden. Dabei sei es offenbar nur darum gegangen, Gründe für eine mögliche Kündigung der „Unruhestifterinnen“ zu finden.

Die GPA-Bundeschefin Barbara Teiber appellierte heute an das Unternehmen, die Kündigungen zurück zu nehmen. Douglas sei ein neuer Fall eines international tätigen Unternehmens, das mit der betrieblichen Mitbestimmung anscheinend große Probleme habe. Douglas wurde heute aufgefordert, mit der Gewerkschaft in den Dialog zu treten um auch in Österreich rechtskonform und angstfrei die Wahl für einen österreichweiten Betriebsrat abhalten zu können. Für Douglas-Beschäftigt wurde eine Hotline (0676/817 111 011) eingerichtet.

Dass die aktuellen Kündigungen mit einem jüngst verkündeten Sparprogramm des Douglas-Konzerns zu tun haben, glauben die betroffenen Angestellten nicht. Von den von der Zentrale in Deutschland angekündigten Filialschließungen wäre vor allem Südeuropa betroffen, nicht aber die Ketten in Deutschland und Österreich. „Wir wurden ja auch nachbesetzt“, sagte eine der gekündigten Frauen. (APA)