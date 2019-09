Alles legal: Bayer verteidigt Kritiker-Listen von Monsanto

Leverkusen, St. Louis – Die geheimen Kritikerlisten des Glyphosat-Herstellers Monsanto sind nach Angaben von Bayer nicht rechtswidrig gewesen. Eine Auswertung von mehr als 25.000 Dokumenten durch die von Bayer beauftragte Kanzlei Sidley Austin habe ergeben, dass es auf den Listen keine „sensiblen Daten“ gebe, teilte der Leverkusener Pharma- und Agrarchemiekonzern am Donnerstag mit.

Es seien keine Beweise gefunden worden, dass diese illegal waren. Auf den Listen hätten knapp 1.500 Personen aus mehreren europäischen Ländern gestanden, darunter 202 aus Deutschland.

Bayer hatte den US-Saatgutriesen Monsanto im vergangenen Sommer für 63 Mrd. Dollar (57,18 Mrd. Euro) übernommen. Das Unternehmen sieht sich deshalb nicht nur mit etwa 18.400 Klägern wegen des von Monsanto entwickelten Unkrautvernichters Glyphosat konfrontiert. Für Wirbel hatten auch die Kritikerlisten gesorgt, die im Mai publik geworden waren. Diese soll Monsanto erstellt haben lassen, um die darauf aufgeführten Personen später zu beeinflussen.

In mindestens sieben europäischen Ländern soll der US-Konzern so vorgegangen sein, darunter auch in Deutschland. Die Listen umfassten nach Angaben von Bayer in erster Linie Journalisten, Politiker und andere Interessengruppen. (APA, Reuters)