Zu hohe Keimbelastung: Primark ruft Gesichtsspray zurück

Wien – Primark ruft sein Produkt „Charcoal Primer Water“ zurück. Es enthält eine erhöhte Gesamtkeimzahl und könne daher bei Anwendung auf verletzten Hautstellen oder bei Augenkontakt zu Irritationen oder Infektionen führen – insbesondere bei geschwächtem Immunsystem. Der Gesichtsspray auf Aktivkohle-Basis stand in den österreichischen Filialen von Primark von Anfang Februar 2019 bis zum 30. August 2019 zum Verkauf.

„Falls Sie dieses Produkt gekauft haben, geben Sie es bitte in einer beliebigen Primark-Filiale zurück“, so das Unternehmen in einer Aussendung am Freitag. Dort würden Betroffene eine volle Rückerstattung des Kaufpreises erhalten. Die Vorlage des Kassenbelegs sei bei der Rückgabe nicht erforderlich. (TT.com)