Betriebsversammlungen am Flughafen Wien, AUA streicht Flüge

Wien, Schwechat – Am Mittwoch um 9 Uhr begannen auf dem Flughafen in Schwecht Betriebsversammlungen der in Wien stationierten Fluglinien AUA, Eurowings Europe, Level und Laudamotion. Austrian Airlines habe bereits vorsorglich 24 Flüge gestrichen, teilte die Fluglinie mit.

Bereits seit einigen Monaten kriselt es in der Luftfahrtbranche zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern. Die Gewerkschaft spricht von Lohn- und Sozialdumping, das aus einem harten Preiskampf der in Wien stationierten Billigfluglinien herrühre. Sie verlangt einen Branchen-Kollektivvertrag. Wir erwarten uns Verhandlungsbereitschaft seitens der Arbeitgeber“, bekräftigt vida-Gewerkschafter Liebhart. Bis dato hält die Wirtschaftskammer Österreich jedoch an ihrem Nein zu einem Branchen-Kollektivvertrag fest. (TT.com)