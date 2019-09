Swarovski und Aqipa: Preise für Tiroler Unternehmen verliehen

Swarovski aus Wattens und Aqipa aus Kundl gewinnen den SAP Quality Award 2019. Das Wiener Palais Coburg wurde am Dienstag zur „Hochburg“ der österreichischen IT-Business-Szene. Zu den beiden Tiroler Gewinnern zählten der Kristallglas-Produzent Swarovski aus Wattens mit Silber in der Kategorie „Innovation Cloud“ und der Unterhaltungselektronik-Hersteller Aqipa aus Kundl mit Bronze für „Innovation“. Im Rahmen der SAP-Quality-Awards-Show wurden die besten SAP-Technologie-Anwendungen österreichischer Unternehmen in vier Kategorien mit insgesamt zwölf Preisen ausgezeichnet. Dabei konnten sich auch fünf Wiener Unternehmen über zweimal Gold, einmal Silber und zweimal Bronze freuen. Jeweils zwei Auszeichnungen gingen in die westlichen Bundesländer, nach Vorarlberg und Tirol. (TT)

TT-ePaper gratis testen Jetzt kostenlos TT-ePaper lesen, das Test-Abo endet nach 4 Wochen automatisch mehr erfahren Ich bin bereits Abonnent Schritt 1 / 3 In nur 30 Sekunden gelangen Sie zum kostenlosen Test-Abo. E-Mail-Adresse eingeben Weiter