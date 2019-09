Das teuerste Hotel Deutschlands: 100 Millionen Euro für Lanserhof Sylt

Von Alois Vahrner

Innsbruck, Sylt, London – Auf der Insel der Reichen wird derzeit am ganz großen Rad gedreht: Die Lanserhof-Gruppe rund um Christian Harisch, Stefan Rutter und Anton Pletzer baut für etwa 100 Mio. Euro das teuerste Hotel, das je in Deutschland errichtet wurde. Der neue Luxus-Gesundheitstempel, geplant vom Düsseldorfer Top-Architekten Christoph Ingenhoven, soll über 68 Zimmer verfügen, pro Zimmer also umgerechnet satte 1,5 Mio. Euro kosten. Bis Ende 2020 soll der Riesenbau fertig sein, die Eröffnung sei dann für 2021 geplant, kündigt der Miteigentümer und Geschäftsführer der Lanserhof-Gruppe, Christian Harisch, gegenüber der TT an. An der Immobilie ist der bekannte deutsche TV-Moderator Johannes B. Kerner, seit Langem mit Harisch eng befreundet, maßgeblich beteiligt.