Joboffensive: BIPA stockt 63 Jobs im Westen auf

Die zur Rewe-Gruppe gehörende Drogeriemarktkette BIPA (hat öster- reichweit über 4000 Beschäftigte und 600 Filialen) startet eine Joboffensive in Westösterreich. In Tirol und Vorarlberg habe man 63 offene Stellen. Zusätzlich zu den aktuell etwa 400 Beschäftigten in Tirol suche man weitere 20 in Tirol und zu den 140 in Vorarlberg weitere 43.

Als Botschafter bei der Suche nach neuen Mitarbeitern sollen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fungieren. Angeboten werde auch eine Vielzahl an Arbeitszeitmodellen. Im Verkauf könnten Mitarbeiter zwischen Vollzeit, Teilzeit oder nur Samstagsdiensten als Zeitmodelle wählen. Besetzt würden sowohl Lehrstellen wie auch Verkaufsjobs bis zum Shopmanager oder Regionsleiter. (TT)