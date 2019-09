Thomas Cook Austria hat Geschäftsbetrieb eingestellt

Wien – Die Pleite von Thomas Cook zwingt nun auch dessen Europa-Töchter in die Knie. Nachdem am Mittwochvormittag die deutsche Veranstaltersparte der ehemaligen Thomas Cook Group mit den Marken Neckermann Reisen, Öger Tours und Bucher Reisen einen Insolvenzantrag gestellt hat, zieht nun die Thomas Cook Austria nach. Thomas Cook Austria AG hat die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens beim Handelsgericht Wien eingereicht, wie das Unternehmen Mittwochnachmittag in einer Aussendung mitteilte. Der reguläre Geschäftsbetrieb sei eingestellt, jeglicher Verkauf von Reisen aus dem Portfolio der Thomas Cook-Veranstalter sei gestoppt. Dazu zählen den Angaben zufolge Thomas Cook Signature, Neckermann Reisen, Bucher Reisen, Öger Tours und Air Marin.Der Veranstalter Aldiana ist davon nicht betroffen, wie man seitens des Reiseveranstalters betonte.

Da Thomas Cook Austria eng mit den deutschen Gesellschaften und deren Infrastruktur verflochten sei, sehe man sich nun gezwungen, diesen Schritten zu folgen. Der Vorstand der Thomas Cook Austria AG, Ioannis Afukatudis zeigt sich zuversichtlich, dass es eine Zukunft für den sehr erfolgreichen Standort Österreich geben werde. Aus heutiger Sicht sei aber nicht absehbar, in welcher Form. „Dank der Pauschalreiseverordnung sind unsere Pauschalreisekunden vor finanziellen Schäden abgesichert. Es gilt jetzt in den nächsten Tagen für alle unsere Kunden, Partner und mein Team die beste Lösung zu finden“, so Afukatudis. Die österreichische Reisegesellschaft mit 57 Mitarbeitern hatte zu Wochenbeginn laut Eigenangaben rund 4600 Touristen in den Urlaubszielen.

Hoffnung auf Fortführung

In einer Aussendung der deutschen Thomas Cook GmbH heißt es, man sehe für die Fortführung durchaus Chancen. Trotzdem sei man nun aber gezwungen, einen Insolvenzantrag zu stellen, um sich von den komplexen finanziellen Verflechtungen und Haftungsverhältnissen mit der insolventen britischen Thomas Cook Group lösen zu können. Daher sei Mittwoch ein Insolvenzantrag eingereicht worden, die Voraussetzung für ein sanierendes gerichtliches Verfahren.

„Wir hätten diesen gerichtlichen Schritt natürlich lieber vermieden, doch leider ließ sich auf dem Verhandlungsweg keine kurzfristige Lösung erreichen“, erklärt Stefanie Berk, Vorsitzende der Geschäftsführung der Thomas Cook GmbH. All die Gäste in den Zielgebieten, diejenigen, die in den letzten Tagen ihre Reise nicht antreten konnten, und auch die Partner könne man nur um Entschuldigung bitten.

TT-ePaper gratis testen Jetzt kostenlos TT-ePaper lesen, das Test-Abo endet nach 4 Wochen automatisch mehr erfahren Ich bin bereits Abonnent Schritt 1 / 3 In nur 30 Sekunden gelangen Sie zum kostenlosen Test-Abo. E-Mail-Adresse eingeben Weiter

Der Abwickler AWP P&C S.A. stehe nach wie vor für alle Anfragen zur Rückerstattung, der Reisepreisforderungen wie zusätzliche Hotelkosten oder Rückflugkosten zur Verfügung, betonte die Thomas Cook Austria AG.

Auch in anderen Ländern kämpfen die Reiseveranstalter mit den Folgen der Pleite. Am Mittwoch meldete die polnische Thomas-Cook-Tochter Neckermann selbst Insolvenz an, 3.600 ihrer Kunden sind derzeit unterwegs.

Die skandinavische Thomas Cook Northern Europe hatte schon am Montag die Verbindung zur Mutter gekappt. Doch konnten mehrere Maschinen der Fluglinie Ving (Thomas Cook Scandinavian Airlines) am Mittwoch nicht abheben, weil die Leasingverträge von der insolventen britischen Thomas Cook plc abgeschlossen wurden. „Wenn man eine Tochter so brutal von der Mutter löst wie in der Nacht zum Montag, gibt es immer eine Reihe loser Enden“, sagte eine Sprecherin der dänischen Tochter Spies. Die Eigentümer der Flugzeuge versuchten jetzt einen Überblick zu gewinnen, wem eigentlich was gehöre. (TT.com, APA)