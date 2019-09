Thomas Cook Austria stellt Insolvenzantrag: Fortführung angestrebt

Wien – Die Pleite von Thomas Cook zwingt nun auch dessen Europa-Töchter in die Knie. Nachdem am Mittwochvormittag die deutsche Veranstaltersparte der ehemaligen Thomas Cook Group mit den Marken Neckermann Reisen, Öger Tours und Bucher Reisen einen Insolvenzantrag gestellt hat, zieht nun die Thomas Cook Austria nach.

Da Thomas Cook Austria eng mit den deutschen Gesellschaften und deren Infrastruktur verflochten sei, sehe man sich nun gezwungen, diesen Schritten zu folgen. Der Vorstand der Thomas Cook Austria AG, Ioannis Afukatudis zeigt sich zuversichtlich, dass es eine Zukunft für den sehr erfolgreichen Standort Österreich geben werde. Aus heutiger Sicht sei aber nicht absehbar, in welcher Form. „Dank der Pauschalreiseverordnung sind unsere Pauschalreisekunden vor finanziellen Schäden abgesichert. Es gilt jetzt in den nächsten Tagen für alle unsere Kunden, Partner und mein Team die beste Lösung zu finden“, so Afukatudis in einer Aussendung am Mittwoch.

In einer Aussendung der deutschen Thomas Cook GmbH heißt es, man sehe für die Fortführung durchaus Chancen. Trotzdem sei man nun aber gezwungen, einen Insolvenzantrag zu stellen, um sich von den komplexen finanziellen Verflechtungen und Haftungsverhältnissen mit der insolventen britischen Thomas Cook Group lösen zu können. Daher sei Mittwoch ein Insolvenzantrag eingereicht worden, die Voraussetzung für ein sanierendes gerichtliches Verfahren. „Wir hätten diesen gerichtlichen Schritt natürlich lieber vermieden, doch leider ließ sich auf dem Verhandlungsweg keine kurzfristige Lösung erreichen“, erklärt Stefanie Berk, Vorsitzende der Geschäftsführung der Thomas Cook GmbH. All die Gäste in den Zielgebieten, diejenigen, die in den letzten Tagen ihre Reise nicht antreten konnten, und auch die Partner können man nur um Entschuldigung bitten. (TT.com)