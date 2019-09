McDonald‘s testet vegane Burger von Beyond Meat

Oak Brook – Vom Hype um vegane Burger von Beyond Meat lässt sich nun auch McDonald‘s anstecken. Der Fastfood-Riese, der an sich schon in mehreren Ländern vegane Fleischlaberln offeriert, will in Kanada ab der kommenden Woche in 28 Restaurants einen neuen Burger mit dem Patty von Beyond Meat über zwölf Wochen testen, teilte McDonald‘s am Donnerstag mit.

Der neue Burger soll unter der Abkürzung „P.L.T“ angeboten werden, was für Plant, Lettuce, Tomato (Pflanzen, Salat, Tomate) steht.

Das Laberl für den Burger sei exklusiv von McDonald‘s zusammen mit Beyond Meat hergestellt worden, „um den kultigen Geschmack zu liefern, den die Kunden kennen und lieben“. Der Kanada-Test kann als Probelauf für eine mögliche Markteinführung in den USA gelten, denn am großen amerikanischen Heimmarkt von McDonald‘s gibt es noch keinerlei vegane Burger, auch nicht von Konkurrenten.

Aktienkurs in luftigen Höhen

Die Aktien von Beyond Meat, die sich seit ihrem Börsengang im Mai in etwa verdreifacht haben, hoben ab und stiegen nach der Nachricht im vorbörslichen Handel an der Wall Street um etwa 18 Prozent, nach der Eröffnung stand ein Plus von 11,8 Prozent.

TT-ePaper gratis testen Jetzt kostenlos TT-ePaper lesen, das Test-Abo endet nach 4 Wochen automatisch mehr erfahren Ich bin bereits Abonnent Schritt 1 / 3 In nur 30 Sekunden gelangen Sie zum kostenlosen Test-Abo. E-Mail-Adresse eingeben Weiter

McDonald‘s schließt sich mit dem Schritt Wettbewerbern wie Tim Hortons, KFC und Dunkin‘ Donuts an, die den Beyond-Burger bereits im Angebot haben. Auch McDonald‘s verkauft bereits vegane Burger etwa in Deutschland und Israel, dort kommen sie von der Nestle-Marke Garden Gourmet. Im Heimatmarkt USA bietet das Unternehmen noch keine veganen Burger an. Konkurrent Burger King hat diese dagegen bereits im Angebot und setzt dabei auf die veganen Fleisch-Patties von Impossible Foods. (APA/Reuters)