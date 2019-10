Salmonellengefahr: Hofer ruft Mandel-Produkt zurück

Wien – Der Artikel „Happy Harvest Mandeln gemahlen, 200 g“ mit Mindesthaltbarkeitsdatum 13.04.2020 wird durch die Märsch Importhandels GmbH und die Hofer KG zurückgerufen, so die für Lebensmittelsicherheit zuständige AGES in einer Aussendung am Freitag. In Proben des genannten Artikels wurden Salmonellen nachgewiesen.

Die gemahlenen Mandeln dürften daher nicht roh verzehrt werden, eine weitere Verwendung des Produktes werde nicht empfohlen. Es handelt sich bei dem Artikel um ein unbehandeltes Naturprodukt, welches als Backzutat vor dem Verzehr für mindestens zehn Minuten bei mindestens 80 Grad zu erhitzen sei. Nach diesem Verfahren zubereitete Backwaren, bei denen die gemahlenen Mandeln eingesetzt worden sind, stelle somit keine gesundheitliche Gefahr mehr dar, so die Hofer KG.

Das Produkt war österreichweit in allen HOFER Filialen erhältlich. Der Verkauf wurde sofort gestoppt. Die betroffenen Produkte können in allen Hofer-Filialen zurückgegeben werden. Den Kaufpreis bekommen Kunden auch ohne Kaufbeleg rückerstattet. (TT.com)