Streik seit Mitternacht: Lufthansa-Chef für Schlichtung im Streit mit Gewerkschaft

Berlin – Ein Streik der Flugbegleiter bei der AUA-Mutter Lufthansa führt am Donnerstag und Freitag zu zahlreichen Flugausfällen. Der 48-stündige Ausstand begann um Mitternacht, wie ein Sprecher der Gewerkschaft UFO bestätigte. Rund 1300 Flüge wurden abgesagt. Davon sind auch 13 Flüge von und nach Wien Schwechat betroffen.

Der Konzern strich für Donnerstag bei seiner Hauptmarke Lufthansa rund 700 der weltweit 1100 geplanten Flüge, so dass an den Drehkreuzen München und Frankfurt viele Maschinen am Boden bleiben und auch ein Großteil der Überseeflüge ausfallen müssen. An Flughäfen im In- und Ausland wurden Verbindungen nach Frankfurt und München abgesagt.

Zusammen mit 600 geplanten Stornierungen am Freitag sind der Airline zufolge rund 180.000 Passagiere betroffen. Den Kunden wurden Umbuchungen auf andere Gesellschaften und Tage sowie im innerdeutschen Verkehr auf die Bahn angeboten.

Demo am Münchner Flughafen geplant

Die Gewerkschaft UFO will am Donnerstag am Flughafen München für die Belange der rund 21.000 Flugbegleiter bei der Lufthansa-Kernmarke demonstrieren. Am Freitag ist dann eine Kundgebung vor der Frankfurter Konzernzentrale am Flughafen geplant.

UFO-Sprecher Nicoley Baublies sagte der Deutschen Presse-Agentur in der Früh, kurz nach der aufgehobenen Nachtruhe sei es „immer noch relativ ruhig“ in Frankfurt und München. „Die ersten Kollegen, die jetzt zur Arbeit hätten kommen müssen, sind nicht erschienen. Die ersten Kollegen, die aus dem Ausland gekommen sind, haben sich schon den Streikaktivitäten angeschlossen.“

Lufthansa-Chef für Schlichtung im Streit mit Gewerkschaft UFO

Die AUA-Mutter Lufthansa ist im Streit mit der Flugbegleitergewerkschaft UFO nach den Worten von Vorstandschef Carsten Spohr zu einer Schlichtung bereit. Das Unternehmen wolle mit allen drei Gewerkschaften der Kabine Gespräche aufnehmen, erklärte Spohr am Donnerstag: „Dieses schließt ausdrücklich auch wieder Gespräche mit der UFO ein“.

Ziel sei es „im Interesse unserer Kunden und Mitarbeiter die gestern von der UFO angebotene Schlichtung zu vereinbaren.“

Spohr hatte die Gewerkschaften wegen des von UFO geplanten Streiks am Donnerstag und Freitag kurzfristig zu einem Gespräch am Mittwochabend eingeladen.

Die UFO-Vertreter nahmen nicht teil, weil sie vor dem Arbeitsgericht Versuche des Unternehmens abwehren mussten, den Streik zu untersagen. Die Lufthansa scheiterte damit in beiden Instanzen.