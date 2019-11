Kanadier wollen in der Steiermark Gold und Silber schürfen

Oberzeiring, Toronto – Die kanadische Richmond Minerals, notiert an der Börse in Toronto, will eine Jahrhunderte alte Tradition in der Steiermark wieder aufleben lassen und Gold und Silber in Oberzeiring abbauen. Das Unternehmen hat 99 zusammenhängende Mineralschurfrechte um mehrere 100.000 Euro von der Silbermine Zeiring GmbH erworben, die zu 100 Prozent der Aurex Biomining AG gehört.

Thomas Brunner, Vorsitzender des Verwaltungsrats der Aurex, bestätigte eine Pressemitteilung der Richmond Minerals, wonach die Vereinbarung Anfang November unterzeichnet wurde. Die verkauften Schurfrechte der Mine erstrecken sich auf eine Fläche von mehr als 3000 Hektar nahe Oberzeiring im Bezirk Murtal.

Bergbau seit 1380 weitgehend eingestellt

Vorerst werden Bohrungen in eine Tiefe von 150 bis 200 Meter unternommen, wenn es sich rentiert danach möglicherweise auch noch tiefere. Der momentan steigende Gold- und Silberpreis befeuere das Investment jedenfalls. Diese beiden Edelmetalle würden auch bevorzugt in Oberzeiring gesucht werden, sagte Brunner. Abhängig von den Explorationen und den Genehmigungen soll im Murtal wieder Bergbau betrieben werden

Für die Region bringe eine Rückkehr des Bergbaus laut Brunner neben Investitionen auch neue Arbeitsplätze. Um über genaue Zahlen zu sprechen, sei es aber noch zu früh. Zur Absicherung der Rechte von Aurex werden mit dem Verkauf der Schurfrechte auch personelle Verknüpfungen getroffen.

Es wird geschätzt, dass sich die verschiedenen Stollensysteme innerhalb des Grubengebäudes auf mehr als 25 Kilometer erstrecken. Wegen des Grundwasserspiegel waren sie aber auf eine vertikale Tiefe von maximal 100 Meter gegraben worden. Ein tödlicher Wassereinbruch im Grubengebäude um 1360 hatte dazu geführt, dass der Bergbau weitgehend eingestellt wurde. In jedem Jahrhundert danach erfolgten intensive, aber mangels geeigneter Technologie vergebliche Pumpversuche, das Wasser aus dem Berg zu bringen, hieß es in der Aussendung von Richmond Minerals. Aus diesem Grund habe es in der Mine zu keiner Zeit Versuche der Exploration von Erzlagerstätten unterhalb einer vertikalen Tiefe von 100 Meter gegeben. Die Gegend als Ganzes wurde noch nie mit modernen Explorationsmethoden oder irgendwelchen umfassenden Diamantbohrprogrammen erschlossen. (APA)