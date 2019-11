Kolibakterium: Hersteller ruft „Tante Fanny Dinkel-Mürbteig“ zurück

Wien — Im Produkt „Frischer Dinkel-Mürbteig 400g" wurden bei einer Analyse mikrobiologische Verunreinigungen entdeckt, warnt die AGES in einer Aussendung am Dienstag. In dem Produkt der Firma „Tante Fanny Frischteig GmbH" wurden bei einer Analyse mikrobiologische Verunreinigungen entdeckt. In der Probe wurden Verotoxin bildende Escherichia coli (VTEC) nachgewiesen. „Wir empfehlen von jeglichem Verzehr des betroffenen Produktes abzusehen", so die AGES.

Der Tante Fanny-„Frischer Dinkel-Mürbteig" kann von den Konsumenten in allen Filialen der oben genannten Handelsketten zurückgegeben werden. Den Kaufpreis bekommen die Kunden laut Aussendung auch ohne Kaufbeleg rückerstattet. Andere Produkte der Marke Tante Fanny seien vom Rückruf nicht betroffen. (TT.com)

Betroffene Handelsketten in Österreich :

Rewe Österreich (Merkur)

Grissemann GmbH

Julius Kiennast Lebensmittelgroßhandels GmbH (Nah & Frisch)

Metro Cash & Carry Österreich GmbH

Pfeiffer Logistik GmbH (Unimarkt, Nah & Frisch)

Spar Österr.Warenhandels AG

Transgourmet Österreich GmbH

Pro-Kaufland

