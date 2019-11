Streikwelle im italienischen Luftfahrt- und Bahnverkehr

Rom, Schwechat – Italien ist mit einer Streikwelle im Luft- und Bahnverkehr konfrontiert. Wegen eines vierstündigen Streiks der italienischen Fluglotsen hat die Airline Alitalia am Montag 137 Flüge canceln müssen. Der Streik findet von 13.00 bis 17.00 Uhr statt. Alitalia berichtete, dass sowohl inländische als auch ausländische Flüge vom Arbeitsausstand betroffen seien. Auch am Flughafen Wien gibt es vier Ausfälle.

„Wir verzeichnen nur geringe Auswirkungen“, sagte ein Flughafen Wien-Sprecher am Montag zur APA. Betroffen seien ein AUA-Flug von und nach Mailand sowie ein Easyjet-Flug von und nach Neapel. Alitalia fliegt den Flughafen Wien nicht an.

Am kommenden Freitag ist ein Streik des Personals der italienischen Staatsbahnen geplant. Der Arbeitsausstand beginnt am Freitag um null Uhr und geht um 21 Uhr zu Ende.

Zudem ist am 13. Dezember ein Streik in der italienischen Luftfahrtbranche geplant. Damit wird Klarheit über die Zukunft der Alitalia gefordert, nachdem am Donnerstag die Verkaufsfrist ergebnislos abgelaufen ist. Alitalia ist seit Mai 2017 insolvent und wird mit staatlichen Überbrückungskrediten in der Luft gehalten. Seit Monaten verlängert die Regierung in Rom die Verkaufsfrist für die Airline. (APA)