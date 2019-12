Casinos-Aufsichtsrat stimmt „mit großer Mehrheit“ für Abberufung Sidlos

Wien – Der Aufsichtsrat der Casinos Austria hat am Montag in einer außerordentlichen Sitzung entschieden, dass Finanzvorstand Peter Sidlo abberufen wird. Der Aufsichtsrat habe „mit sofortiger Wirkung die vorzeitige Abberufung von Peter Sidlo und die Beendigung seines Vorstandsvertrages mit großer Mehrheit beschlossen“, teilten die Casinos Austria mit. Die Entscheidung sei „zum Wohle des Unternehmens“ gefallen, wobei Umstände „nach der Bestellung Sidlos“ entscheidend waren. Diese seien daher auch nicht Gegenstand der internen Untersuchung gewesen.

Die heute im Aufsichtsrat vorgelegte interne Untersuchung sei zu dem Ergebnis gekommen, dass sich der Aufsichtsrat nicht nur bei der Trennung von den Vorständen Alexander Labak und Dietmar Hoscher, sondern auch bei der Vorstands-Bestellung von Peter Sidlo, insbesondere vor dem Hintergrund einer damals vorgelegenen gutachterlichen Stellungnahme der Rechtsanwaltkanzlei CMS, „im Rahmen des vorhandenen Ermessensspielraums korrekt verhalten hat“.

Abberufung nicht wegen Verfehlungen bei Bestellung

Die Entscheidung sei daher auch nicht wegen Verfehlungen bei der Bestellung, sondern wegen drohender Reputationsschäden für die Casinos Austria, also zur Sicherung des guten Rufs des Unternehmens, getroffen worden, hieß es. Aus Sicht des Unternehmens heißt die heutige Abberufung „aus wichtigem Grund“, dass Sidlo mit sofortiger Wirkung und ohne weitere Ansprüche ausscheidet.

Sidlo, ehemaliger Wiener Bezirksrat der FPÖ, steht im Zentrum der Casinos-Affäre. Die Korruptionsstaatsanwaltschaft hegt den Verdacht, dass der Glücksspielkonzern Novomatic in der Zeit der türkis-blauen Regierung versucht hat, im Abtausch für eine FPÖ-freundliche Postenbesetzung in den Casinos Austria zusätzliche Glücksspiellizenzen vom Staat zu erhalten. Die Novomatic hält 17 Prozent an den Casinos Austria und ist damit hinter der tschechischen Sazka-Gruppe (38 Prozent) und der Republik (33 Prozent) drittgrößter Aktionär des teilstaatlichen Konzerns. (APA, TT.com)