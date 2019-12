Eventim übernimmt Mehrheit an Konzertveranstalter Barracuda Music

Wien, München – CTS Eventim, einer der nach eigenen Angaben international führenden Ticketing- und Live Entertainment-Anbieter, übernimmt 71 Prozent der Anteile am österreichischen Konzertveranstalter Barracuda Music. Die Transaktion wurde nun von den zuständigen Kartellbehörden genehmigt, wie es in einer Aussendung von heute, Dienstag, hieß.

„Ich sehe das nicht als Verkauf, sondern als absolut sinnvolle Partnerschaft für beide Seiten“, kommentierte Barracuda-Chef Ewald Tatar den Deal. Klaus-Peter Schulenberg, CEO von CTS Eventim, betonte: „Wir wollen Künstlern nicht nur ein leistungsstarkes Ticketing, sondern auch internationale Tourneemöglichkeiten anbieten. Unsere Marktposition in Österreich zu stärken, ist deshalb ein naheliegender Schritt. Barracuda zählt zu den kreativsten Konzertveranstaltern Europas und ergänzt das Portfolio unseres Veranstalter-Netzwerks Eventim Live hervorragend.“

In Österreich ist Eventim etwa bereits mit dem Ticketservice oeticket.com präsent. Barracuda Music gegründet 2004, bündelt die Aktivitäten einiger unabhängiger Konzertpromoter, darunter die Veranstalter der Festivals Electric Love, Frequency und Nova Rock.

CTS Eventim hatte seine Veranstalter-Aktivitäten im März dieses Jahres in der neuen Einheit Eventim Live gebündelt. Das Netzwerk umfasst nunmehr 29 Promoter, die jährlich mehr als 30 Festivals und rund 5.000 Live Events mit zehn Millionen Besuchern in zwölf Ländern organisieren, wie es in der Aussendung hieß.

2018 wurden rund 250 Millionen Tickets über die Systeme von CTS Eventim vermarktet. Zur Eventim-Gruppe gehören Veranstalter von Konzerten, Tourneen und Festivals wie Rock am Ring, Rock im Park, Hurricane, Southside oder Lucca Summer. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen renommierteste Veranstaltungsstätten wie die Berliner Waldbühne und das Apollo in London. Die CTS Eventim AG & Co. KG ist seit 2000 börsennotiert, im Jahr 2018 erwirtschafteten 3.141 Mitarbeiter in 21 Ländern den Angaben zufolge einen Umsatz von mehr als 1,2 Milliarden Euro. Für Veranstaltungen von Barracuda Music wurden im vergangenen Geschäftsjahr mehr als eine Million Tickets verkauft.

„Geht so weiter wie bisher“

An der Tätigkeit von Barracuda Music in Österreich ändert sich mit der Übernahme nichts, wie Tatar betonte. Es habe auch keine Auflagen, die konkret das Booking- und Veranstaltungsgeschäft betreffen, gegeben. „Wir stehen weiterhin für alles, was wir auch bis jetzt verkörpert haben“, so Tatar in einer Aussendung.

Ausschlaggebend für die Partnerschaft mit Eventim sei gewesen, dass die handelnden Personen glaubhaft versichert haben, nichts am Team von Barracuda verändern zu wollen. „Genau dieser Umstand war auch für uns die absolute Voraussetzung“, sagte Tatar. „Es widerstrebt mir zutiefst, uns womöglich nur als Durchführer von Konzerten, aus der Ferne gesteuert zu sehen und am Ende auf einer Payroll zu stehen. Meine Vorstellungen haben sich perfekt mit jenen von CTS Eventim gedeckt.“

Verkauft wurde zu einem Preis, „der für dieses Unternehmen und seine bisherige Geschichte gerechtfertigt ist“, betonte Tatar. Für die Konzerte von Barracuda in Österreich und für Festivals wie dem Nova Rock bedeute der Deal, „dass es so weitergeht wie bisher“. Die neue Partnerschaft werde auch kein Grund für höhere Ticketpreise sein, so Tatar. (APA)